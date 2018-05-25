剛謝完就被川普耍了 文在寅垮著臉連夜開會應變

2018年05月25日 20:55 中時電子報 盧伯華

白宮突然宣佈取消川普與金正恩的會晤行程，才與川普會面過並不斷表達感謝的韓國總統文在寅，對川普此舉顯然事先毫無所悉。而這件對朝鮮半島極為重要的舉動，川普竟然完全不把文在寅當回事，確屬匪夷所思，無怪乎取消「川金會」消息宣布後，文在寅深夜召開高層會議，會議全程垮著臉，面色極為凝重。

綜合陸媒報導，距離原計劃於6月12舉行的「川金會」僅半個月時，美國總統川普突然宣佈取消美朝最高領導人會晤，國際社會一片嘩然。而就在特朗普宣佈取消「川金會」之前不到24小時，文在寅才剛結束與川普的會面。兩國領導人既談了韓美合作軍事合作與朝鮮半島無核化的問題，也就與北韓和平談判訂下協調機制。據當時美國與韓國媒體報導，雙方商量如何合作，要努力讓6月12日的「川金會」圓滿成功。文在寅臨別時還對美方在朝鮮半島問題上所做的努力表示了感謝。沒想到，回國還不到24小時，文在寅就被川普打臉。

就在川普宣布取消與金正恩會晤的前一天，文在寅還在華盛頓與川普把手言歡，滿嘴感謝之辭。孰料文在寅前腳才走，後腳川普就把他給出賣了。（圖／美聯社）

這應該是文在寅上任以來在國際上最大挫折，川普在此事上的魯莽與傲慢也讓整個韓國朝野臉上無光。韓國輿論對美國此舉都紛紛感到不解與遺憾，失望之情溢於言表。

白宮做此重大宣布之後，文在寅於當天深夜11時許緊急召開國家安全保障會議商討對策，據韓國政府官員表示，在場所有人都是臉色陰沉，特別是文在寅面部凝重，露出沮喪和羞辱的表情。韓國媒體更挑明，由此可知川普取消「川金會」的決定，根本就沒有事先通知韓國。

韓國媒體指出，文在寅無奈地在會上表示，對「川金會」臨時取消相當不解與高度遺憾，朝鮮半島和平是「無法放棄」也「無法推遲」的歷史性任務，以現在的溝通方式，無法解決敏感且困難的外交問題，希望通過領導人之間更加密切且緊密的對話機制共同解決難題。

上月27日，文在寅與北韓領導人金正恩，在兩韓邊境板門店的舉行了歷史性會談，整個會面過程與互動成為全球媒體關注的焦點，最後雙方在板門店「和平之家」簽署和平宣言，讓朝鮮半島無核化露出樂觀的氣氛，而隨後的兩韓結束戰爭狀態，更讓朝鮮半島多方會談的前景豁然開朗。

文在寅與金正恩在板門店會面，全球矚目，是他上任以來最風光的一刻。這次朝鮮半島歷史會談的國際關注焦點在文金二人身上，讓川普恨得牙癢。（圖／美聯社）

不料，粗魯、蠻橫的川普行事顛三倒四，上任以來沒有一件事平順地完成，反而愈弄愈忙、愈攪愈渾，朝鮮半島這麼複雜的國際問題幾任美國總統都搞不定，要指望在川普任上有所成果，無異是椽木求魚。難怪滿腹雄心壯志的文在寅在面對冷酷無情的現實之後，再也笑不出來了。

(中時電子報)