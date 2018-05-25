黃騰浩反差萌開心收藏網友貼圖

2018年05月25日 20:59 中時 洪秀瑛

兩人對戲。（歐銻銻娛樂提供）

黃騰浩劇中是殺郭鑫的真凶。（歐銻銻娛樂提供）

黃騰浩。（歐銻銻娛樂提供）

《1006的房客》劇中謝沛恩被懷疑為殺害自己丈夫郭鑫的兇手，沒想到真相卻是謝沛恩為保全黃騰浩而說謊，真凶黃騰浩在殺害郭鑫後還嚇到「吃手手」，強烈反差還讓網友自製「瀚文貼圖」。

黃騰浩飾演的吳瀚文控制慾極強，與謝沛恩為無血緣關係的兄妹，還有著一段不能公開的感情。黃騰浩因害怕兇手身份被供出，與謝沛恩大吵，兩人幾近撕破臉，謝沛恩憤而賞了黃騰浩一巴掌。

為講求逼真，兩人來真的，練過綜合搏擊的謝沛恩手勁超大，巴掌打下去「啪！」的一聲讓工作人員也驚呼，結束拍攝謝沛恩也馬上跟黃騰浩說抱歉，黃騰浩馬上跟導演撒嬌說：「看看我多拚。」

謝沛恩為了符合《1006的房客》中角色的柔弱形象，特地在開拍前進行減重，私底下她是運動型女孩，專長運動是綜合搏擊，曾經參加過比賽，之前拍戲還曾用7個巴掌把對手演員打到流鼻血，堪稱「人間凶器」。

這次呼巴掌3次過關，謝沛恩笑說：「我對他很好耶。」黃騰浩則俏皮回應：「對啊！你們看這部戲沒有沛恩要怎麼辦。」拍攝兩人爭吵劇情時，當謝沛恩推開黃騰浩，他還開玩笑地讓自己跌坐在地上，「知道綜合搏擊的女選手力氣有多大了吧，如果沛恩恢復到之前比賽的量級，我可能就不只跌在地上這麼簡單了。」謝沛恩表示之前練比賽的時候體重比現在還重10 公斤，「之前全身幾乎都肌肉，因為拍戲，現在都沒練了。」

《1006的房客》下週起，台視將改為每周三、四晚間10點15分播出，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站播出。

(中時 )