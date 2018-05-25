麗寶Outlet 4大天王拉麵PK 各具特色全拿獎

2018年05月25日 22:49 中時 陳淑娥

「四大天王拉麵」PK賽，每一碗色香味俱全。（陳淑娥攝）

麗寶Outlet Mall「北海道拉麵館～四大天王拉麵」PK賽，主廚各顯身手。（陳淑娥攝）

「虎鐵」札幌豚骨特製炸雞拉麵摘下最佳人氣獎。（陳淑娥攝）

「清田」特濃豚骨叉燒拉麵拿下最佳湯頭獎。（陳淑娥攝）

「次郎長」炙叉燒拉麵榮獲最佳口感獎。（陳淑娥攝）

「炎神」的炎の味噌拉麵勇奪最具創意獎。（陳淑娥攝）

台中麗寶Outlet Mall獨家引進「北海道拉麵館～四大天王拉麵」，開幕至今1年半來深受拉麵控和一般民眾喜愛，累計至今已經有近100萬人次都吃過；麗寶Outlet特別舉辦拉麵PK賽，由「虎鐵」摘下最佳人氣獎、「清田」拿下最佳湯頭獎、「次郎長」榮獲最佳口感獎、「炎神」則勇奪最具創意獎，即起更推出「吃拉麵我請客」，歡迎呼朋引伴來品嘗。

4家拉麵雖都來自北海道，但口味卻是各具特色，「虎鐵」札幌豚骨特製炸雞拉麵，使用日本空運來台的味噌熬煮成湯頭，香味濃厚，炸雞的份量豪氣飽滿；「清田」的特濃豚骨叉燒拉麵，豚骨湯頭熬煮20小時，風味濃郁且入口滑順。

「次郎長」炙叉燒拉麵 (味噌、辛味噌、豚骨、墨魚汁) ，炙燒過的叉燒肉片，有別於普通叉燒的香氣；「炎神」的炎の味噌拉麵，於白湯中融入北海道3種味噌醬及馬鈴薯冷湯，經過大火炙燒後使得湯頭更香醇，成為每年於北海道總店賣出超過10萬碗的招牌拉麵。

盛夏來臨，主廚職人也推出適合台灣氣候新菜單，例如炎神拉麵就推出「炎の味噌沾麵」，將麵條經過冰鎮後更顯Ｑ彈爽口，沾一點由白湯加入北海道3種味噌、大吟釀酒粕與炎神特製魚介粉等食材混合後，經過大火炙燒而成的完美醬汁，就能大大滿足清爽口感。

「北海道拉麵館～四大天王拉麵」開幕至今1年半，已有近100萬人次都吃過，消費者可呼朋引伴一起品嘗4家拉麵，每一家特色都能嘗的到是最聰明的吃法！麗寶Outlet Mall「北海道拉麵館」更推出「吃拉麵我請客」活動，400碗拉麵免費送還能抽萬元福容大飯店住宿券，即日起至6月30止，歡迎一起來享受原汁原味的北海道美食！

(中時 )