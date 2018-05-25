陸委會擬嚴審大陸官員來台 唐德明：又在立稻草人

2018年05月25日 21:29 旺報 潘維庭

為回應近期邦交國與我斷交，陸委會表示，將嚴格審查大陸各級政府官員及相關人士來台，「以強化國安管控機制、維護我社會秩序」。國民黨文傳會副主委唐德明25日表示，陸委會自己宣稱這是反制，但卻無異於打臉蔡總統的「維持現狀」說，「分明就是刻意挑釁」，也可以說，陸委會是在為民進黨執政無能，隨便亂抓藥方。

唐德明稱，身為執政黨，如果看不到問題癥結，針對問題解決問題，只會內外緊抓，強化政府權威，根本是治絲益棼，凸顯執政無能而已。「如果嚴審大陸人士來台，真的可以改善台灣的外交處境，改善台灣人民的生活，那民進黨就嚴審吧！」但如果不能，民進黨只是自己把自己剝光，凸顯執政無能而已。這麼一來，不是反制，而是「反智」了吧！

他認為，從另一個角度觀察，民進黨唯一的強項就是選舉，「從選戰策略來看，民進黨現在就是要樹立一個稻草人，讓這個稻草人成為全民公敵，就像傳統西部片中，一定會有一個壞人，英雄會團結所有人一起去打這個壞人，當大家都只顧著打壞人的時候，民進黨執政無能的問題，自然就都略而不論了。

唐德明稱，這個策略的重點就是，只要能把大陸樹立成稻草人，所有問題都解決了，「一旦嚴審大陸人士來台，骨子裡就是把他們視為稻草人了，做為全民公敵，怎麼可以讓稻草人輕易踏上我們的寶島呢？如此轉移人民的注意力，執政無能不知不覺就被忽略了，民調低落也不再是問題，選票自然也就會大量回籠了。」

唐德明諷刺陸委會主委陳明通，「看不出有什麼政績表現，但為了民進黨的執政權，也為了大表忠心，使盡渾身解數，果然民進黨的強項只有選舉而已。」

(旺報 )