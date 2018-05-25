家樂福24hr便利購 全台第53店開幕

家樂福便利購錦州店提供「多功能休息區」，還備有投影機，可供會議使用。圖／業者提供

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家樂福便利購錦州店特別設置「兒童遊樂區」，滿足親子客群！圖／業者提供
「熟食區」提供現烤烤雞、雞腿、雞翅等。圖／業者提供
「輕食新主義」專區提供三明治、義大利麵、沙拉、湯品、單售水果等。圖／業者提供

量販龍頭家樂福近年積極深入社區，開出小型超市「便利購」，並以24小時經營模式，等同結合量販超市及便利商店的服務搶市！家樂福全台第53家便利購，今（25）在台北市中山區錦州街開幕，除了提供上萬種商品販售，還有多功能休息區、兒童遊樂區等，滿足多元需求！

家樂福便利購營運總監謝美瑞表示，家樂福便利購除了提供購物服務，更強調針對地域環境與社區需求規劃賣場，希望能更融入社區。她舉例，此次便利購錦州店1樓設有可容納10人以上的「多功能休息區」，且因鄰近商辦，還備有投影設備，如有會議需求可在此使用；為了讓有孩童的家庭採買時無後顧之憂，亦特別設置3坪大的「兒童遊樂區」，備有樂高積木玩具，希望提供孩童快樂與安全的遊玩空間。

占地兩層樓、185坪的家樂福便利購錦州店，除販售國內外上萬種商品，亦強化烘焙、熟食、輕食區！其中，「烘培區」特別請到天母知名法式麵包老店Lutetia，每天兩次新鮮直送，提供剛出爐的法式美味，「熟食區」則提供現烤烤雞、雞腿、雞翅，「輕食新主義」專區提供三明治、義大利麵、沙拉、湯品、單售水果等，且以24小時提供消費者即時服務。

家樂福表示，新店開幕期間推出眾多會員活動，包括5/25會員單筆消費滿600元(含)以上，可獲得限量購物袋一只；5/25前100名購物滿300元（含）以上，即贈雞蛋10入一盒；5/25～6/12會員單筆消費滿600元(含)以上，即可用50元加購金蘭醬油(850毫升)一瓶等。

(工商 )

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