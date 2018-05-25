孟耿如和「他」公開遛小孩曬恩愛

2018年05月25日 21:19 中時 洪秀瑛

孟耿如和利晴天和童星拍戲自動轉成娃娃音。（東森提供）

孟耿如拍這場戲一直NG。（東森提供）

鄭茵聲。（東森提供）

莫允雯和Duncan（東森提供）

孟耿如在台視、東森《高塔公主》和利晴天誤打誤撞展開同居生活，更進展到帶小萌娃逛大街放閃，甚至被前男友Duncan 周群達目擊到這「一家三口」溫馨畫面。

利晴天也跟著孟耿如進入悅容堂上班，加上半路殺出的舊愛Duncan周群達，讓觀眾瘋狂討論孟耿如究竟會選擇忘不了的舊愛，還是新出現的小鮮肉。

孟耿如笑說，這場帶孩子的戲拍得超開心，因為她和利晴天都喜歡小孩，所以小妹妹一到片場兩人就自動變成娃娃音模式跟她玩。「我從小就是孩子王，所以小朋友都很喜歡找我，沒想到我的魅力卻在今天失效了」。

原來是小妹妹一看到利晴天就跑去送東西表白，還一直牽著他的手不放。利晴天笑說，「可能是我上小學之前就在照顧妹妹了，好像因為這樣小朋友都很喜歡黏著我」，讓孟耿如笑怨她的「孩子王」地位被搶走。

孟耿如和利晴天、莫允雯、Duncan四角關係中有場關鍵戲，所以四個人在開拍前都很投入揣摩情緒。孟耿如笑說「因為這場戲最需要的就是人多，但拍攝最困難的地方也是人多。所以我們四個人情緒很重，但旁邊不斷有行人路過或圍觀，反而一直因為人群NG」。鄭茵聲則是和姜康哲發展感情線，為了倒追男方不但自毀愛車，還在路上對著車子自言自語又尖叫。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《高塔公主》。

(中時 )