19歲生日加持 李惠君標槍破全國獲亞運門票

2018年05月25日 21:27 中時電子報 黃邱倫

5月12日剛過19歲生日的李慧君，今晚在台灣國際田徑公開賽女子標槍項目擲出56公尺50成績，雖然沒能奪得金牌，不但創個人最佳，還一舉改寫U20與全國紀錄，並且還達到亞運參賽標準。

就讀國體大一年級的李慧君，在台灣公開賽改寫全國紀錄，同時取得亞運參賽門票。(中華田協提供)

李慧君的父親曾是跆拳道選手，參加過區運會，但李慧君並沒有走父親的路子，小時後反而是喜歡足球和田徑，直到國中時因為標槍成績最好，才決定捨足球走田徑路，但高中時曾因成績停滯不前陷入低潮，不過李慧君沒有想過要放棄，反而不斷靠著苦練來克服難關，去年印度亞錦賽成為中華隊年紀最小的國手，她擲出個人生涯最佳54公尺39。

去年印度亞錦賽的優異表現讓李慧君獲得自信心，加上進入國訓中心培訓，在薛聖融教練的指導下成績有了飛躍性的突破，終於在這次台灣賽改寫了張竹在2016年波蘭世青錦標賽所創的56公尺35世青與全國雙紀錄。

李慧君前4次試擲成績都不理想，直到第5次才擲出56公尺50，超越日本選手山下實花子在第2次擲出的55.34，沒想到山下實花子在第6次擲出57.83公尺逆轉奪金，李慧君只能以銀牌作收。

李慧君賽後受訪時表示，過去雖然都是當張竹的陪練員，但在國訓中心得到薛聖融教練以及鄭兆村學長的指導，突破了心中那道門檻，證明自己能在標槍領域出頭天。

身材體型並不壯碩的李慧君，被問及如何在「壯碩」如林的標槍界生存時，李慧君說，雖然體型壯碩佔有一定優勢，但不乏有體型瘦小的選手擲出好成績，主要因素在於技術層面，深信自己能在這方面扭轉劣勢。

薛聖融教練強調，李慧君最大優點在於起跑的爆發力以及出手的流暢度，這一點跟鄭兆村非常相似，既然兆村能夠在亞洲佔有一席之地，那麼慧君也就能在接下來的日本亞青、芬蘭世青與印尼亞運擲出讓人驚豔的成績。

(中時電子報)