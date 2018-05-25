川金會取消讓中美經貿談判添籌碼？陸外交部：想太多

2018年05月25日 21:36 旺報 潘維庭

大陸外交部25日例行記者會上，有媒體問到，有人認為，川金會取消，突出了大陸在當中扮演的作用，也增加了中方在下一輪中美經貿談判中的籌碼。大陸外交部發言人陸慷回應，「這有點想多了」。

陸慷稱，關於中方在朝鮮半島問題上的作用，「我們在這裡已多次講過，中方在朝鮮半島核問題上一直發揮積極的建設性作用，我們沒有任何不可告人的意圖。」

他表示，中方堅持半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決半島問題，這一立場從來沒有變化。中方十幾年前是這麼說的，今天也是這麼說的；中方跟美國領導人是這麼說的，跟朝鮮領導人也是這麼說的。

另外，陸慷表示，「半島核問題通過政治對話妥善解決需要所有有關各方、特別是核問題直接當事方相向而行，彼此釋放善意。有關國家應考慮自己在這方面做得怎麼樣。」

他也提到，「至於說中方在半島核問題上的作用更突出了，是不是成為中方解決其他問題的抓手，我覺得這有點想多了。」

陸慷稱，「中方在半島核問題上的立場沒有變化，在中美經貿關係上的立場也是明確的、公開的。我們認為中美經貿關係本質上是互利共贏的，希望美國領導人和美政府著眼於維護世界經濟增長、維護美消費者和工商界利益，與中方相向而行，妥善解決好中美經貿關係中出現的一些分歧和問題，這對雙方有好處，對世界經濟也有好處。」

(旺報 )