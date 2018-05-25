徐懷鈺爆乳開唱 自虧「玻璃心」

2018年05月25日 21:31 中時 蔡琛儀

徐懷鈺穿上黃底黑點點洋裝。(蘇蔓攝)

徐懷鈺激動和任賢齊相擁。(蘇蔓攝)

兩人相隔20年才終於得以攜手合唱〈水晶〉。(蘇蔓攝)

徐懷鈺開唱

徐懷鈺25、26日在台北國際會議中心舉辦「只為鈺見你」演唱會，作為出道20周年的紀念，她今在唱〈Oh my〉前先是問歌迷：「你們知道我的心是什麼嗎？」隨後自答：「是玻璃心，這是句號，代表要聽下一首歌了。」

她2016年推出歌曲〈Oh my〉，MV找來法籍男星法比歐演出，未料她不滿被說「ㄈㄈ尺」，將後續的歌曲宣傳全都腰斬，還譏媒體：「你們才玻璃心吧！」反被前公司同事嗆：「你才玻璃心。」鬧出不少風波，昨不忘以此事幽了自己一默。

徐懷鈺先前曾預告會找來「大叔和歐巴」級嘉賓，首場找來51歲的昔日滾石同門師兄任賢齊站台，兩人合唱1998年在滾石的經典對唱曲〈水晶〉。

徐懷鈺激動和任賢齊相擁，她哽咽說，過去一直很想跟任賢齊重現這首歌，「我們不管任何節目都無法合體，這是20年後第一次，終於可以唱我們的歌。」也表示：「一個人唱〈水晶〉真的很孤單，想在一起唱又沒時間跟機會，終於在20年後，因為你們才能把小齊哥找回來。」而任賢齊也笑說：「當年我第一次演唱會在這，就是找她當嘉賓，現在很開心來當妳的嘉賓。」

徐懷鈺兩場演唱會票房共計吸金約1404萬元，成本1000萬元，小賺400多萬元。她上回開唱是2015年的事情，但規模較小，這次是她出道以來首次舉辦的大型售票演唱會，每天忙到深夜，還因背歌詞的壓力緊張到無法入睡。而她也為演唱會積極瘦身，在VCR曝光這陣子只能吃生菜、水果餐。

包括曾和她合作過節目的康康、「浩角翔起」成員阿翔，低調包緊緊到場欣賞她演出，而曾之喬也近素顏現身。

(中時 )