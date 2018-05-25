小英斷交記者會 賴清德為何出現神祕微笑 他驚爆原因！

2018年05月25日 21:49 中時電子報 黃麗蓉

布吉納法索宣布斷交後，我邦交國僅剩下18個，首次跌破20，創下最低紀錄。24日晚上總統府舉辦記者會，站在蔡英文總統身旁的行政院長賴清德臉上出現神祕微笑，自由作家林青弘直指，賴是否為驗證務實台獨政績而得意喜悅？

林青弘指出，當晚小英總統和外交部長吳釗燮都以「中國」稱呼對岸，小英與民進黨反對「一中原則」，問題是ROC與PRC的《憲法》都是「兩岸一中」，連盟友美國也認同「一中」。在此狀況，務實台獨只會換來外交打擊。小英、外交部長稱中國，卻不稱大陸，不把中華民國當國家看待，是因他國與中華民國斷交，不是他國與台灣國斷交。

林青弘在Yahoo論壇撰文點出，這些雙面論述國家主權的政治騙徒，有何資格氣憤？他們高興都來不及了，而賴清德臉上出現的那抹神秘微笑，才是亡國者的真面目。

有網友也贊同說：「斷交國家大事，菜賴在演雙簧，一個裝憤怒，一個在會心微笑，好啊！又向O邦交邁進一步，真要謝謝老共，幫我冥近黨實現o邦交時，就是台灣國出現的時候(油吸方方土的話)。」、「沒錯，以中華民國代表中國的立場(一中各表)，怎能說對岸是中國，你可以說中共、大陸都隨便妳，老菜憤怒當然是假的，是與中華民國斷交，對妳們來說應該是『很高興』，只不過姓賴的連裝都不想裝。」

(中時電子報)