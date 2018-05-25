五角大廈報告：金正恩想永久鞏固「金氏家族」

2018年05月25日 21:40 中時 王嘉源

美國總統川普24日取消與北韓領導人金正恩原定6月12日在新加坡舉行的首腦峰會（川金會），成為了全球頭條新聞。而就在前夕，五角大廈公開一份針對北韓領導人金正恩政權的評估報告，批判金正恩政權的主要功能就是確保「金氏家族永久統治」，卻犧牲了北韓人民的福祉。

這份報告與美國總統川普對金正恩的公開評價大有出入。去年川普曾調侃金是「小火箭人」，但近幾星期轉而對其讚譽有加，稱金非常「開明」、「可敬」。報告中還明白指出，川普想要說服金放棄核武計畫，面臨著重重障礙，因為金視核武計畫為鞏固大權的關鍵。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈依據美國國會規定，定期發表有關北韓軍事及安全情勢發展的報告。這份最新報告在川普原先同意舉行川金會前就完成，但五角大廈選在此刻公開，可讓外界一睹川普政府對金正恩政權的最新詳盡評估。

該評估報告結論是，金正恩政權「致力於維持對人民的控制，而人民對其依賴正與日俱減。……北韓的主要戰略目標即是，藉由發展經濟與核武計畫雙管齊下，確保金氏家族永久統治」。

五角大廈還指出，金正恩政權「除了在首都及各大城市，已不再提供（人民）基本糧食及服務」，而是藉意識形態恫嚇來維持社會秩序。

這份報告凸顯了美國情報界長期以來對金正恩的看法，認為他一心一意只想維持政權。報告說：「消滅金氏家族政權眼中的各種威脅，以及堅信北韓夠資格當個世界強權，是北韓安全戰略的主要推動力。」

五角大廈報告還追蹤了北韓的網路武器活動，以及美方認為仍完好存在的生化武器計畫。它也提及北韓擁有龐大的常規武器計畫，但目前美國試圖與金正恩政權展開的磋商，焦點是放在北韓無核化，並不包括常規武器。

多名美國國防官員向CNN表示，不管當前金正恩與美國接觸談判的動機為何，美國軍方及情報界將繼續蒐集金正恩政權的情報，包括持續借助衛星監控其武器設施，派偵察機到北韓領空附近截收電子訊號，並與美方支持的諜報人員合作，蒐集任何有關金正恩及其親信的情資。

(中時 )