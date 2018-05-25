蕭秉治住旅館嚇自己 硬要擠沙發睡

2018年05月25日 21:43 中時 蔡琛儀

蕭秉治推出個人專輯，預購成績不俗。(相信提供)

前MP魔幻力量主唱蕭秉治(廷廷)回歸本名，發行新專輯《凡人Mortal》，同名主打歌〈凡人〉MV更是遠赴美國洛杉磯，及孟買海灘取景，打造公路電影風格，由於孟買海灘人煙稀少，工作團隊住在一處相當偏僻的旅館，讓蕭秉治腦海閃過一部部變態殺人魔電影畫面，越想越害怕的他，不敢一人睡，晚上還跑去敲工作人員房門，問：「你們房間沙發還有空位嗎，我可不可以跟你們擠一間？」

蕭秉治在人生最迷惘的時候，選擇到加州生活，除了放慢生活腳步，也重新找回創作靈感，而孟買海灘也是輝煌一時，沒落後被世人所遺棄，現在正在眾人的幫助之下，逐漸恢復復興的小鎮，讓蕭秉治覺得頗有同感，說這個地方跟他內心起伏有著一樣的經歷。為了呈現最好的畫面，他們從早拍到晚，前一天工作到凌晨12點，隔天甚至為了清晨曙光，凌晨4點就上工拍攝，睡不到2小時，但成品讓他相當滿意，直呼就像真的電影一樣。

而專輯23日專輯開放預購後在音樂榜單衝出好成績，限量精裝版和預購平裝版立即攻上博客來即時榜的冠亞軍，得知消息的蕭秉治開心地說：「我的心情跟歌迷們一樣期待，希望他們會喜歡，也希望之後能帶著全新音樂到現場唱大家聽。」

(中時 )