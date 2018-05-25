全球最有價值品牌 蘋果8連霸

一家蘋果手機銷售店。(圖/美聯社)

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美國《富比世》（Forbes）雜誌公布全球百大最有價值品牌排行榜，科技巨擘蘋果再度蟬聯榜首，寫下8連霸的傲人紀錄，品牌價值增加8％至1,828億美元。前五名仍是科技業的天下，第2到第5名依序是谷歌、微軟、臉書、亞馬遜。

今年百大品牌總價值達2.15兆美元，較去年增長10％。

科技巨擘在各自領域擁有無可匹敵的產品與服務，更重要的是，強大的品牌力帶來旺盛的需求與定價能力，挹注獲利與市值節節攀升。據《富比世》計算，前5名企業的品牌價值合計5,860億美元，較去年躍升20％。

拜蘋果鐵粉支持所賜，這家iPhone廠商去年底能以999美元的高單價，在不到2個月的時間狂賣2,900萬支，其中大陸銷量占近4分之1，顯示蘋果遍及全球的品牌力。

實際上，三星電子去年第4季手機銷量高過蘋果，但華爾街研究機構Canaccord Genuity估計，隨著高價iPhone X上市，蘋果得以搶下整個智慧型手產業87％的利潤。獲利的懸殊差距也反應在品牌身價上，蘋果的品牌價值約是三星電子的4倍，後者品牌價值為476億美元（全球排名第7）。

搜尋引擎是母公司Alphabet的金雞母，歸功於谷歌在網搜領域難以撼動的地位，占全球逾8成市占，對手雅虎、百度、必應（Bing）難以望其項背，豐厚的獲利還能吸收其他研發事業（如智慧家庭、自駕車等）的虧損。

谷歌連續3年蟬聯亞軍，品牌價值躍升30％至1,321億美元，明顯拉近與蘋果間的差距，相較於3年前蘋果品牌身價高出谷歌121％，如今僅高出38％。

(工商 )

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