雙喜臨門！今日學生勇奪柔道金牌 明日教練步入禮堂

即將在26日步入禮堂的三峽介壽國小柔道隊教練蕭惠珊及外聘教練袁振傑，連婚紗照都身著道服在柔道場上拍攝。（介壽國小提供）

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在柔道隊教練蕭惠珊及袁振傑的帶領下，新北市三峽區介壽國小柔道隊25日在台南舉行的107年度全國柔道錦標賽中獲得男子團體組金牌、女子團體組銀牌的佳績。再次連霸，女子團體組也首次拿下亞軍獎盃。（介壽國小提供）
將在26日成婚的介壽國小柔道隊蕭惠珊教練及袁振傑教練，訓練的學生在25日奪得全國冠軍，可說雙喜臨門。（介壽國小提供）

新北市三峽區介壽國小柔道隊25日在台南舉行的107年度全國柔道錦標賽中，再創佳績。男子團體組再次連霸，女子團體組也首次拿下亞軍獎盃。最特別的是，介壽國小柔道隊蕭惠珊教練及袁振傑教練，也將於26日攜手步入禮堂，真可謂雙喜臨門！

在這次的比賽中，介壽國小柔道隊除了拿下團體1金1銀之外，個人賽部份也勇奪3金1銀7銅，成績十分亮眼。

蕭惠珊教練表示，賽前孩子們的練習狀況不太理想，有的選手甚至因專心度不足而小傷不斷。因此，柔道隊在賽前沒有特別增加練習量，而是花更多的時間與學生對話，並讓學生自省與改進，經過策略調整最終成功穩定軍心，奪得理想成績。

介壽國小表示，蕭惠珊教練在校服務超過5年，從零獎牌到全國四連冠、二連霸，介壽國小柔道隊現今能有如此傲人的成績，全歸因於她的認真與執著。即使到了結婚前夕，依舊帶領學生勇闖全國賽，她的全心付出，令人感動不已。

至於外聘的袁振傑教練，總是利用自己的下班時間，義務到校協助蕭惠珊教練訓練學生，兩人不但是工作上的好夥伴，也即將成為人生路上的好伴侶，為新北市柔道界增添一段佳話。

介壽國小校長黃孟慧表示，孩子們的成功決不是偶然，從平日孩子們認真有禮的表現，到一次又一次的苦練，孩子總是讓人心疼又欽佩，希望所有孩子們都能學習柔道隊這種努力不放棄的精神，培養未來人生中的抗壓能力，除了希望孩子們好好感謝兩位教練的付出和努力，也祝福兩位教練對愛情和婚姻，可以像對柔道的堅持一樣，擇其所愛、為愛堅持。

(中時 )

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