見傷者不救太冷漠？專家：遇到這些狀況先別出手

2018年05月25日 22:45 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

台灣人熱心善良、急公好施，常被譽為最美的風景，但每每新聞出現車禍畫面，傷患倒地不起，現場卻只見眾人圍觀，總免不了一番爭論。有人化身正義使者，感嘆人們袖手旁觀，社會冷漠；但也有人急忙解釋不該任意移動傷患，恐怕導致更嚴重後果。不禁令人納悶：路倒傷患，到底該搬動、還是不動？

在專家為大家解惑前，先來看看以下真實案例：

李小姐3年前在一場記者會中現身說法。20多年前她騎機車追撞住家附近停在路邊的轎車，車禍發生當下她半坐在地上，只覺得脖子痠麻，這時來了一位熱心鄰居上前替她按摩頸部。

救護車到場後，她沒有被套上頸圈固定頸部，頭、頸和身體也沒有呈一直線，只記得被一群熱心民眾七手八腳抬上擔架，當下她沒了知覺。而最後，她的頸椎3、4、5節骨頭碎裂，壓迫中樞神經，肩膀以下全部癱瘓，釀成無法挽回的遺憾。

高速度的撞擊，無論突然加速或瞬間停度，都可能使頭部甩動，造成頸椎傷害。圖片來源：shutterstock

Ｑ１／什麼情況下不能任意搬動傷患？

Ａ：首先要看受傷的機轉，原則上，只要是高能量、高速度的撞擊，都不宜搬動傷患，常見情況像是車禍、墜樓、運動傷害等，新光醫院急診醫學科主任張志華表示。

無論是從動態到靜態，或從靜態到動態，只要經歷速度的急速變化，突然加速或瞬間停頓，就有可能造成頸部傷害。因為人體的頭部和身體只有一條頸椎連結，可能使頭部甩動而造成頸椎傷害。

Ｑ２／任意移動傷患可能造成什麼傷害？

Ａ：張志華解釋，人體頸椎共有七節，一節一節緊扣相連，頸椎後方則是脊髓，一路延伸到胸椎、腰椎，屬於中樞神經。假使頸椎、胸椎或腰椎骨折、斷裂或者錯位，首先可能感到痠麻無力；若再進一步搬動而壓迫脊髓，就可能造成全身或半身癱瘓，甚至影響呼吸肌，無法呼吸而導致死亡。

高雄榮總神經外科脊椎微創手術專家林永上進一步指出，中樞神經的細胞本體和神經纖維相當脆弱、沒有保護，只要損傷、斷裂，就不會恢復。因此，脊髓傷害又可以分成兩類：

●完全損傷：指的是身體或四肢完全不能動，沒有知覺，難以再恢復原本狀態。

●不完全損傷：指的是不完全的脊髓損傷，譬如脊椎骨折或四肢酸、麻、痛、肢體部分無力，這時神經仍保有一部分功能；但如果再遭受不正確的搬動，骨頭進一步移位，就可能造成二次損傷，變成完全損傷，無法再恢復。

Ｑ３／遇到路倒傷患該怎麼正確處置？

Ａ：專家們建議，遇到路倒的民眾，首先要確認是否還有意識、呼吸，再進一步觀察對方的四肢及頸椎、胸椎、腰椎情況，來判斷是否維持原樣或適時正確搬動。但最重要還是保持現場環境安全、保溫、止血，並等待專業救護人員前來。

張志華提醒，確認傷患的意識時應該從正面叫患者，避免從側面或後面呼喚，並提醒頭部不要動，以免傷患無意識轉頭。

專家們也強烈建議，不要任意搬動傷患，除非情況相當危急，例如口鼻朝下造成呼吸道受壓迫，或現場環境太過危險而必須立即搬移。搬動時則應確保頭、頸呈現一直線，在正常的位置，但最好還是經過專業訓練再操作。

醫師建議，遇到路倒傷患，可以參考以上流程來處置，並決定是否搬動傷患。圖片來源：謝佳君製圖

●沒意識、沒呼吸：救命第一，確定有人去打119求救後；立即施予心肺復甦術或視情況給予急救。

●沒意識、有呼吸：不可移動傷患，因為無法確認傷患發生什麼事，任何狀況都可能造成傷患意識不清，包括腦部受傷、出血、脊髓受傷等。但如果原姿勢是口鼻朝下造成呼吸道受壓迫或病人需要從正面急救如電擊時，可採取圓滾木式翻身。

●有意識，但手腳痠麻無力、沒知覺，或頸、背部疼痛：傷患可能脊椎受傷，但還保留脊髓部分功能，此時不可隨意移動傷患，避免搬動過程中導致二次傷害。

●有意識，且手腳感覺、活動正常，頸、背部不會疼痛：推測病人沒有傷到脊椎和脊髓，可保持原姿勢不動，等待救護人員前來，或讓患者嘗試自行起身離開。

(中時電子報)

圖片來源：謝佳君整理