半山腰上的祕境 嘉義茶山部落「鄒」療癒

2018年05月26日 09:03 中時電子報 簡怡欣

部落青年在部落的活動廣場上迎賓。

時序邁入春末夏初，艷陽酷熱如火，山林間的沁涼令人嚮往。嘉義縣阿里山鄉的茶山村，就像是一處位於山腰上的祕境，鄒族、布農族、漢族等多族群在此共生，帶動部落公園發展。雖然曾一度遭遇八八風災重創，但茶山村民們樂於分享的熱情，在每座涼亭「Hufu」傳遞，隨著部落小鮮肉解說員的帶路，揭開隱身山林的部落神話與祕境，感受環山擁抱的悠哉風情。

茶山休閒農業區以藍鵲作為藝術意象。

茶山部落能體驗搗麻糬、射箭、舞蹈等鄒族文化。

一句「A Veo Veo Yu（鄒語：我心喜悅）」的熱情，開啟部落祕境的探索！茶山村是阿里山一帶最南方的村落，當地多數居民是日本時代才遷移到此定居，近6成居民是鄒族人，鄒族人稱它是「珈雅瑪部落（Cayamavana）」，意指「半山腰的平原」，又因發音與日文「茶山」同音而得名。

茶山村在興盛時期有近百座涼亭，雖然曾遭八八風災重創、人口外移，如今僅剩數十座，但隨著災後的重生，如今吸引外流遊子一個拉一個返鄉，接棒社區發展任務，從部落巡禮解說與體驗、到下廚烹調原民風味餐等，從旁帶領旅客認識部落獵場、射箭和搗麻糬文化特色，用鄒式幽默道出部落傳統神話與文化的傳承，並帶路探索山林間的祕境。

茶山村透過涼亭「Hufu」傳遞分享的熱情，部落廚房的原民風味餐就直接在涼亭擺盤設宴。

鄒族男子外出打獵隨身攜帶的飯糰，以蕉葉包入米飯、鹹魚等配料，包法很類似漢族的肉粽。

祕境路線一：到Hufu作客 風味餐很度假風

在鄒族原民部落文化中，茅草亭具有重要地位，其中茅草搭建的涼亭「Hufu」就像是每戶人家的客廳；由於鄒族傳統多行室內葬，在家必須肅靜以示尊重祖靈，因此家門前便搭建類似客廳的涼亭「Hufu」，成為慶祝捕獲山豬、接待賓客的場域。茶山村多族群共生，每座涼亭也留存不同的文化差異：像是鄒族重視貝殼、羽毛裝飾，布農族以菱形代表，漢族則是斗笠元素，能藉此辨別涼亭主人家。

茶山村透過涼亭「Hufu」傳遞分享的熱情，體驗完社區導覽，部落廚房的原民風味餐就直接在涼亭擺盤設宴，烤豬肉、月桃葉烤曾文水庫台灣鯛、炸溪蝦缺一不可，還有特殊食材製作的酥炸咸豐草、葛藤排骨湯等一列排開，頗具南洋度假風情的自助吧即刻開宴。飽足飯後還能前往另一處「Hufu」喝杯咖啡，「白芷咖啡館」使用大阿里山區栽種的阿拉比卡豆，愛喝咖啡的老闆自學自烘；或者到紅磚屋的「茶山95號」，喝一杯現泡茶或鮮果飲。

茶山村體驗一日蕉農的農作，跟著農園主人全副武裝，穿戴斗笠、袖套、圍裙，腰掛鐮刀，在蕉園中學習有幾香蕉栽種。

祕境路線二：山中山 環山擁抱的「蕉蕉者」

山腰上的平原孕育多元農產耕作，源自分享的喜悅，茶山村民將最容易取得的香蕉，掛在涼亭柱子上，提供來自各地的旅人品嚐在地的新鮮農作，讓「A Veo Veo Yu（鄒語：我心喜悅）」傳遞整片山林。

但有香蕉吃還不夠看，現在到茶山村還能體驗一日蕉農的農作，跟著農園主人全副武裝，穿戴斗笠、袖套、圍裙，腰掛鐮刀，在蕉園中學習有機香蕉栽種，砍除枯萎泛黃的枝葉也成為一種另類的療癒體驗。結束後享受火烤香蕉當午茶甜點，更能吃到高山香蕉的甜蜜滋味。

嘉義茶山的地下沼氣冒出而產生水火同源的奇觀。

前往茶山水火同源的路途，林蔭茂密。

茶山的竹林小徑祕境罕有人煙，高聳入天。

祕境路線三：向天神取火 竹林小徑參聳入天

茶山曾被喻為「愛說故事的原鄉」，其中「向天神取火」是鄒族部落廣為流傳的神話故事，描述藍鵲、麻雀是如何幫助族人取得火種。特別的是，當地可觀察到地下沼氣冒出而產生水火同源的奇觀，且通往的路途保留完善林貌，隱藏一處參聳入天的竹林小徑，寧靜而避世。

旅遊小辭典：在鄒族原民部落文化中，茅草亭具有指標性地位。主要分有神聖的男子集會所「庫巴（Kuba）」，和日常人家的客廳涼亭「Hufu」。前者是鄒族大社部落才會搭建的傳統祭儀會場，僅限族內男性才可進入；後者則是體現村落居民共享精神的建築，由於鄒族傳統多行室內葬，在家必須肅靜以示尊重祖靈，因而在家門前搭建類似客廳的涼亭「Hufu」，成為慶祝捕獲山豬、接待賓客的場域，也是自家住居的一環。

(中時電子報)