男大生偷吃人妻出庭竟幻想SOD 凍末條「子孫留法院廁所」

2018年05月26日 00:01 中時電子報 張國欽

高雄市陳姓男子就讀大學時期，與吳姓人妻交往並發生性關係，被抓姦後挨告上法院，傻眼的是，他竟然在出庭時起了生理反應，還傳鹹濕訊息給對方，「一直看妳臉頰、耳朵、脖子，當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所」。陳男最後刑事部分被判刑5個月，民事部分，判賠吳女丈夫7萬元。

陳男辯稱，他是受到吳女誘惑才會做出這樣的行為，但高雄地院法官調閱他的LINE對話紀錄發現，裡頭大多都是他單方面傳送訊息「拜託妳理我好嗎」、「好想見妳一下下也好喔」、「拜託妳回我讓我知道，求妳」、顯然與受到誘惑說詞不符。

吳女的丈夫出庭時說，陳男2016年3月就知道妻子是有配偶的人，那時候3人還有面對面談判，並對他說：「如果願意負責太太的生活，我願意成全他們，但他不要，所以我請他不要再介入我們的婚姻，之前已經給過他機會沒提告，但他仍繼續糾纏我太太，我不想再原諒了。」

更讓法官傻眼的是，陳男在事情曝光後，曾於2016年6月24日寫下自白書，同年8月出庭後卻傳訊息給吳女，內容包含「開庭開到有反應，一直看妳臉頰、耳朵、脖子，當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所，好多啊」等鹹濕話語，可見根本沒有反省的意思，考量到他大學肄業、現在是無業的狀態，刑事部分一審判決5個月有期徒刑並無不妥，因此駁回上訴，民事部分則要再賠償女方丈夫7萬元。

(中時電子報)