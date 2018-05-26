男大生偷吃人妻出庭竟幻想SOD 凍末條「子孫留法院廁所」

偷腥男大生上法庭時竟然起反應，將「子孫留廁所」（自慰)。(達志影像／shutterstock提供)

友善列印
中時電子報

高雄市陳姓男子就讀大學時期，與吳姓人妻交往並發生性關係，被抓姦後挨告上法院，傻眼的是，他竟然在出庭時起了生理反應，還傳鹹濕訊息給對方，「一直看妳臉頰、耳朵、脖子，當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所」。陳男最後刑事部分被判刑5個月，民事部分，判賠吳女丈夫7萬元。

陳男辯稱，他是受到吳女誘惑才會做出這樣的行為，但高雄地院法官調閱他的LINE對話紀錄發現，裡頭大多都是他單方面傳送訊息「拜託妳理我好嗎」、「好想見妳一下下也好喔」、「拜託妳回我讓我知道，求妳」、顯然與受到誘惑說詞不符。

吳女的丈夫出庭時說，陳男2016年3月就知道妻子是有配偶的人，那時候3人還有面對面談判，並對他說：「如果願意負責太太的生活，我願意成全他們，但他不要，所以我請他不要再介入我們的婚姻，之前已經給過他機會沒提告，但他仍繼續糾纏我太太，我不想再原諒了。」

更讓法官傻眼的是，陳男在事情曝光後，曾於2016年6月24日寫下自白書，同年8月出庭後卻傳訊息給吳女，內容包含「開庭開到有反應，一直看妳臉頰、耳朵、脖子，當場SOD法院系列，於是我把子孫們留在法院廁所，好多啊」等鹹濕話語，可見根本沒有反省的意思，考量到他大學肄業、現在是無業的狀態，刑事部分一審判決5個月有期徒刑並無不妥，因此駁回上訴，民事部分則要再賠償女方丈夫7萬元。

(中時電子報)

路人出門遛狗撿到馬 警尋4小時找… 律師說法》媒介女學生與富商性交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。