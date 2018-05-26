布國斷交蔡英文怪在野黨 網噓爆：不會做直接下台啦

2018年05月26日 00:01 中時電子報 王家禕

非洲友邦布吉納法索昨（24）日宣布與我斷交，外交部及總統蔡英文立刻緊急召開臨時記者或說明，措辭強烈。今（25）日傍晚，蔡英文針對此事發文，但卻是質疑起在野黨，認為是因為台灣沒有辦法團結，才能處理好兩岸、外交關係。一席發言，瞬間被網友噓爆。

蔡英文總統下午在臉書發文表示，「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，臺灣的內部沒有辦法團結。」處理兩岸關係的前提是，有一個團結的台灣。

蔡英文還指責說，當大陸無所不用其極打壓時，在野黨對執政黨批評之嚴苛，對打壓行為之容忍，讓全體國人同胞難以理解。她也呼籲在野黨與社會各界，團結對抗外人打壓。

蔡英文劍指在野黨批評嚴苛之時，渾然忘了在2013年，如今在野的國民黨執政時，面臨到甘比亞斷交，在野的民進黨也是措辭嚴厲，毫不留情。網友諷刺說：「之前妳不也是一樣」、「這不是你們之前在幹的事嗎？」

2013年11月，甘比亞片面宣布斷交，時任民進黨主席蘇貞昌痛斥這是「5年半來外交休兵產生的後果」；前副總統呂秀蓮認為警告意味濃厚，也示警別一個月斷一個，「那是很危險的大事情」；前行政院長游錫堃更直言：「中國都沒有打壓，竟然做到邦交國離開，表示你的政策與外交人員有問題」。

此外，對於一個月斷交兩個邦交國，兩年來共斷交四個邦交國，蔡英文第一時間不是檢討外交政策是否出了差錯，反而先檢討起在野黨不團結，引發網友狠酸：「不會做直接下台啦」、「中央地方都是你的，檢討在野黨勒」、「藍執政時，有錯就檢討執政黨；綠執政時，有錯就檢討在野」、「放任DPP綠委亂罵 現在一口氣掉4個 靠北KMT？」、「一言堂嗎？民主國家不能有不同意見？」、「當執政黨那麼委屈，乾脆轉在野好不好？」

(中時電子報)