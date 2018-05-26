老阿伯騎車撞人還揪團言語霸凌？網：老人版8＋9無誤

2018年05月26日 00:02 中時電子報 莊楚雯

對老人家敬老尊賢是應該的，但越來越多長輩仗著自己年紀大，總喜歡倚老賣老教訓年輕人，沒問清楚事實就在一旁閒言閒語，甚至大聲罵人！一名年輕女網友騎車在路上被老人的三寶駕駛技術被迫緊急煞車，提醒他一下卻反被嗆「擋一下會死是不是啦！」還被他從後面追撞，叫警察來的過程中，還被圍觀老人言語霸凌，讓她對長輩總愛盲目互挺的行為感到非常無奈。

這名女網友在Dcard發文，表示自己騎車經過狹窄的菜市場時，前方老阿伯騎到一半忽然停住，嚇得原PO急踩煞車，繞過時去時對著老阿伯說：「幹嘛突然停下來！車道耶」，結果騎沒兩步就被老阿伯從後面撞上，烙話「擋一下會死是不是啦！」氣得原PO生氣回嘴、大吵一翻！

最後原PO打電話叫警察，阿伯還不理會，逕自去小吃店吃麵、碎碎念，街道上圍繞的中老年人全對原PO指指點點，「這妹妹頭腦有病是不是」、「幹嘛還叫警車，ㄌㄧㄠ連喔….」。還有路人在警察面前對原PO大喊「妳不要惡人先告狀喔我告訴妳！」

原PO說道，「警察來之後，老阿伯態度乖得跟玩偶似的，但他在麵店坐不到10分鐘，所有老一輩的人都站他這邊，還有個阿姨直接對我比你頭腦壞掉的手勢，

心好累...」。對此，網友們也感嘆，「很多長輩都很不理智...就跟看政黨投票一樣

無解」、「雖然常常被唸沒禮貌，但這些人要我尊重？我才不要」、「下次大喊，那些批評的我通通告你們妨礙名譽，保證安靜許多」、「8+9老年版，有些後來發現亂挺挺錯還會裝無辜說自己被騙或惱羞成怒」。

(中時電子報)