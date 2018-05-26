中美經貿談判過招早就喬好 學者：最笨是台灣！

2018年05月26日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

美國在台協會內湖新館進入最後修繕階段。（本報系資料照片）

備受全球關注的中美貿易談判，雙方在兩輪談判結束後發表聯合聲明，稱「雙方同意採取措施實質性減少美中貿易逆差」等。曾參與台美經貿談判的高雄科技大學會計資訊學系副教授林英星表示，中美經貿談判看似激烈過程，其實背後早就喬好了。而中美過招之下，現在看來最笨的就是台灣！

據中評網報導，林英星分析，中美貿易談判給外界的印象是針對「高科技」而來，但「高科技」只是美國的籌碼跟幌子，美國真正想要的是農產品交易，因為美國中、西、南部都屬農業大州，而這裡的選民絕大部分是支持川普的；而中興7年內不能採用任何來自美國芯片產品，只是美中貿易談判的籌碼。美國想藉此壓迫中國，讓中國向美國購買更多農產品、能源或天然氣、頁岩油等。

原本有人擔心台灣是否成為川普總統貿易談判下的「棋子」，蔡英文曾自誇認為，不要小看台灣，無論是經濟還是國防，我們有相當的實力，所以很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，「我們自己也是棋手」，就順勢操作。

對蔡英文「我們自己也是棋手」說法，林英星表示，美中高手過招之下，現在看來最笨的就是台灣！他指出蔡政府所期待的陸戰隊進駐美國在台協會內湖新館來說，美國在台協會的前處長楊甦棣挑起這議題，不過AIT處長梅健華隨後回應，AIT的維安措施將維持不變，如美國的「一中政策」是基於美中三公報及《台灣關係法》，這政策不會改變，維安政策也不會改變。所以，陸戰隊進駐美國在台協會內湖新館落空了。川普政府在貿易談判、或台美關係議題上有些「套好的招式擺明是美國在玩你台灣、在玩你蔡英文」。

(中時電子報)