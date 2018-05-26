寧坐牢18年也要殺死船長 台籍漁船奴工道殘忍真相

2018年05月26日 00:03 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

2016年9月，6名印尼漁工闖入從高雄港出航的漁船「和春61號」，合力將船長殺死，6名兇手被引渡至萬那杜，並判刑18年。環保組織綠色和平實地走訪，探視這6名兇手，卻獲得了讓人難以置信的告白：「船長死前3天，我們有整整2天都在工作，沒得吃也沒得睡...」。

2016年5月7日，「和春61號」從高雄港出發，駛向太平洋作業，船上一共有28名船員，包括6名越南人、7名菲律賓人與13名印尼人，以及陸籍船長謝丁榮(Xie Dingrong，音譯)。

到了9月7日晚間，「和春61號」行駛到復活島和斐濟之間的公海領域，6名船員闖入船長室，合力殺死船長，隔天船隻行駛到斐濟時，6名船員坦承殺死船長。引渡至萬那杜後，最高法院宣判6人處以18年有期徒刑，且在刑期一半前不得假釋，且就算假釋也得返回印尼服完剩餘刑期。至於沒判死刑的原因，就是因為考量到這6名船員長期遭受船長不當虐待與歧視而獲得減刑。

綠色和平實地走訪萬那杜監獄，探視這6名兇手，得知了許多不堪的事實，「我們每天只能睡4小時...」、「船長死前3天…我們有整整2天都在工作，完全不能休息。因為沒有時間，我們完全沒吃也沒睡。」、「才睡了3小時，工作鈴聲又響了」、「我負責捲線，必須在沒有任何安全措施的船緣站立15個小時」、「4個月來，我的心在哭泣，不是只有我被折磨，我的同胞也不能倖免...」、「被罵就算了，但他會用掃把打人，常常被打頭或賞耳光、這些都是家常便飯」、「吃飯只有5分鐘，否則就會被竹子打，有印尼籍船員休息被看到就會遭受暴力對待」、「我是穆斯林，但卻不能吃補上來的魚，只能被逼吃豬肉...」。

行兇的印尼船員向綠色和平透露，他們的護照被扣在船長手裡，雇主也沒有按照契約付薪水。從訪談內容中，可以看出船員們招受長時間的暴力、器械攻擊虐待；持續的言語辱罵；嚴重剝奪睡眠；每天工作長達20小時；甚至船長被殺害前一晚，還威脅要把其中一名員工殺掉。

綠色和平組織痛批，儘管「和春61號」是台灣公司所有，但政府卻以該船隻船籍屬於萬那杜為藉口卸責，不去調查或起訴「和春61號」可能的犯罪行為，在台灣延繩釣漁船上發生的強迫勞動、虐待案件，漁業署卻沒有盡力處理。

對此漁業署則反擊，表示「和春61號」是萬那杜籍漁船，且兇手與被害人分別為印尼籍與大陸籍，均非台籍。同時指出2年多以來已經大幅改善遠洋漁業管理辦法，獲得歐盟肯定，並非如綠色和平所述完全不作為。

(中時電子報)