搶俄S-400大單！美逼土耳其改買替代品

S-400防空飛彈系統。 (圖/俄國防部)

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中時電子報

俄羅斯S-400飛彈發射車駛過紅場。(圖/新華社)

儘管土耳其和俄羅斯的軍購案幾乎已成定局，俄國對於賣出這套總價值25億美元(約新台幣750億元)的防空系統很有信心。但是，美國認為土耳其的方向顯然不正確，美國國務卿蓬佩奧坦承，他正在向安卡拉當局施加外交壓力，希望他們能回心轉意，並且同時推薦其他替代品。

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根據《俄羅斯衛星網》(Sputnik News)報導，美國國務卿蓬佩奧表示，美國不斷努力說服土耳其不要購買俄羅斯S-400防空系統，並積極向土國推薦其他可供替代的產品。

由於美國上月6日宣布對俄羅斯實施新制裁，因此，一旦土耳其採購俄羅斯的S-400防空飛彈系統就會落入美國的制裁範圍內。美國方面也對土耳其發出警告，表示如果購買這套防空系統，就可能受到制裁。那麼就連土耳其想要購買美國F-35的計畫也可能受到不良影響。但是蓬佩奧並沒有進一步透露美國是否決定禁售F-35給土耳其。

俄羅斯與土耳其早在去年底就簽下S-400防空飛彈系統的採購協議。俄羅斯將向土耳其出售4套S-400系統，俄國並打算2020年3月開始交付首批系統。但是俄羅斯與土耳其的軍售案遭到西方國家反對。土國總統埃爾多安去年曾經表示，土耳其有獨立自主的國防力量，其他國家無權干涉。

(中時電子報)

文章來源：US Presses Turkey to Drop Plans to Buy Russian S-400 Air Defense Systems

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