民進黨執政失利 「燈灰」給小英3個錦囊妙計

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

布吉納法索無預警與我國斷交，蔡英文總統說，邦交國離開，更令人遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結，在野黨嚴苛批評執政黨，對大陸的打壓容忍，讓人難以理解。蔡政府執政失利，網酸說：「燈灰」（意指李登輝）臨走前交給小英3個錦囊：中國大陸、國民黨、馬英九。

曾任行政院發言人的文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，啊！我想到了啦！蔡總統其實可以說：都是馬政府搞什麼外交休兵害的啦！那時候故意撐著都不讓友邦跟我們斷交，害我們現在一直被友邦斷交啦！對啦！一切都要怪馬政府！我們只是在幫他們收拾爛攤子啦！

蔡英文一席話，也讓「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」臉書粉專酸小英說：馬英九難道不用負責嗎？臉書粉絲專頁「小胖子的陽春麵」則嘲諷說，「燈灰」臨走前交給小英3個錦囊後說：以後遇到難解的問題，就打開這些錦囊，其中自有妙計。小英回到書房，忍不住打開錦囊一看，各有一張字條，分別寫著「中國大陸」、「國民黨」、「馬英九」。

網友回應說：「想來他們要把馬英九罵回去當下任總統了！」、「馬維拉辛苦了~~」、「國民黨全面執政，馬英九負全責。資進黨全面執政，馬英九繼續負責。」「馬盾太強大了！」、「這是蔡英文唯一一路走來始終如一的事啊！」

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

文章來源：「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」粉專

賴揆微笑是「自信表現」 網譏：…

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