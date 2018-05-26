下半年度新機報到 遠東航空招募空服員

2018年05月26日 03:31 工商 張佩芬

遠東航空因應新機引進，將於6月26、27日兩天舉行107年度新進空服員招考，預計將招募25名空服員（正取25名，備取5名），工作地點以台北、高雄為主，派飛國內、外各航點。隨著畢業季的來臨，預估本次招募將如同往年，吸引上千名考生踴躍報考。

根據遠東航空呈報給交通部的財務暨飛安精進計畫書指出，預計將在今年引進2架ATR 72-600型飛機投入國內航線營運，因應擴大機隊以及日本、韓國之定期與包機航線需求，將在6月下旬招募空服員。

遠航發言人盧紀融表示，往年招考空服員都會吸引數千名考生報名，錄取率不到1%，競爭十分激烈，建議有心成為空服員的考生在考場上要以從容的舉止、親切的微笑與優雅的談吐來展現自信；另外，除了讓考官認識自己之外，還要對公司的概況、航空產業之時事有基本的了解，才能凸顯出自己的競爭優勢。遠東航空進一步透露道，具有航空公司相關工作經驗或日韓語專長的考生加分。

通過初選之考生將於7月初進入下一階段的面試，錄取者將在今年8月初開始接受一連串的專業訓練，其中包含超過300小時的地面學科訓練，例如飛行原理、飛機構造、安全裝備、緊急逃生演練、客艙服務……等專業課程，最後還要再進行「空訓」（Task Training Flight，TTF），通過空訓測驗者才能成為一名合格的空服員。

新進客艙組員預計於今年第四季正式上線服務，完成空訓、試用期合格後，薪資依實際飛行時間調整，月薪有望上看4萬元以上（含各項津貼）。

有意報考客艙組員之報名者，請於即日起於104人力銀行網站上投遞履歷，107年6月22日截止報名。此外，遠東航空也釋出諸多內勤職缺，竭誠歡迎對航空業懷有熱忱的新夥伴加入團隊。詳細招募項目請參考遠航官網「人才招募」

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