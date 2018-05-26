《兩岸星期人物》粉紅系叛逆女孩 澳洲華裔名模利獻靈

一頭粉紅色系的頭髮、澳洲華裔女模利獻靈成為伸展台明日之星。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

模特時裝伸展台上，來來去去的女孩這麼多，除了美麗和身材以外，要想讓觀眾、設計師或廠商記住妳是誰，該名模特還必須要有強烈的「特色」。如果身高、臉型和身材都不算突出，染一頭粉紅色頭髮，應該在走秀時、足夠對台下觀眾造成強烈的視覺震撼吧？這位粉紅系的叛逆女孩，就是近年在澳洲竄紅的華裔女模利獻靈（Fernanda Hin Lin Ly）。

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現年24歲的利獻靈，來自澳洲雪梨，本是一名就讀於雪梨科技大學（University of Technology Sydney）建築系的學生。18歲那年，某天與母親逛商場被星探發掘，邀請她擔任模特兒；很快地也被知名經紀公司看中，不僅成員旗下一員，更被時尚界重要人物 Ashley Brokaw 發掘、邀請她遠赴紐約發展。本想完成學業的利獻靈，最後在對方遊說下，選擇休學賭一把。

非常具有強烈「特色」的華裔女模利獻靈。（達志影像/Shutterstock）

本只是短期試水溫的她，沒想到卻因此大大展開自己的模特道路，工作邀約愈來愈多，經常往返於紐約、巴黎和雪梨等地。2015年被創意總監 Nicolas Ghesquiere 看中，選擇利獻靈替他們2015年秋冬女裝發布會走秀、並同時擔任平面廣告的模特人物。頂著一頭粉紅髮色的利獻靈，很快就成為各秀場內，觀眾詢問「那個女孩是誰？」（Who is that girl？）最多次的人物，也因此迅速名聲大噪。

@VogueAustralia April 2018

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🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙 @InStyleMagazine February 2017

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除了時裝秀、利獻靈也接連登上《Vogue》雜誌義大利版、日本版和澳洲版的封面，在眾多模特中，就屬她最為搶眼。有趣的是，這名粉紅系女孩，一開始其實不是粉紅色，利獻靈換過黃色、橘色的髮型，但唯獨粉紅色讓她一炮而紅。不過染髮的代價也不小，為了維護髮色不退去，一般只能3天才洗頭。

@GlamourMag March 2017

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hi pasta @sola5532

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一炮而紅的她，自然會引來各種冷言冷語，認為這只是炒短線的作法，鋒頭一過，模特就很容易跌落谷底。但利獻靈靠自己證明，她持續在Fendi、Max Mara、VeraWang、Dolce&Gabbana等國際一線品牌的秀場上大放異彩。也向看不起她的人，證明了一件事：時裝秀場不缺美女與性感，但能長久吸引住觀眾目光的、最終還是那些具有特點、有活力的女孩，而利獻靈正好具備了這些特質，也讓她的粉絲愈來愈多，逐漸往國際超模之路邁進。

(中時電子報)

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