華府智庫 展現台灣軟實力

台裔主廚王凱傑，今天則端出台灣小吃蚵仔煎，讓包括首次嘗試的美國民眾讚不絕口(江靜玲攝)

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台中博屋瑪國小同學把泰雅族的歌舞演出帶來華府，讓平日嚴肅的智庫展現不同風景(江靜玲攝）

位於美國首都華盛頓市區的智庫全球台灣研究中心(GTI)今天飄出台灣樂聲、台灣小吃香味和泰雅族小朋友們的歡笑與舞蹈，展現了平日難得一見的華府智庫情景，讓台灣軟實力呈現在外國友人面前。

GTI今天舉辦台灣文化活動，除在歐美廣受喜愛的珍珠奶茶外，去年參加「地獄主廚」藍塞（Gordon Ramsay）主持的節目「廚神當道」美國版競賽， 以一碗台式風味十足的蛤蜊湯，讓藍塞驚豔的台裔主廚王凱傑，今天則端出台灣小吃蚵仔煎，讓包括首次嘗試的美國民眾讚不絕口。

父母均來自台灣的王凱傑是高中音樂老師，自稱從小愛吃，但在美國長大吃的多是由父母詮釋的台灣食物，直到有機會在台灣夜市嚐到台灣小吃，才如獲至寶。王凱傑說，食物可以做為文化的「橋樑」，推廣台灣美食，對他而言，最重要的是以一顆做菜的「心」提供「真實」(authentic)的味道，因為現代人想吃從「心裡」做出來的味道，並尊重文化。

每年5月是美國的亞太裔傳統月，正在美國巡演的台中博屋瑪國小同學今天也把泰雅族的歌舞演出帶來華府，讓美國民眾目睹台灣原住民文化。

全球台灣研究中心企劃助理林宣宇表示，希望藉由台灣的飲食與原住民文化，讓更多人認識台灣。

(中時 )

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