5／26三大報頭條要聞

2018年05月26日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

大陸民航局4月25日發函44家執飛大陸航班境外航空公司，要求一個月內，更改對台港澳稱呼，不得列獨立國家，昨大限已至，新華社稱，有18家完成「整改」，包括月前才跟華航合推共用班號、直飛台北巴黎的法國航空，也把官方網站訂票系統「台灣」改為「中國台灣」。

超完美切割？2018大選被視為總統蔡英文的期中考，中央執政又不利，台中市長林佳龍強調：「我很早就有危機感！」對完全執政政黨來講，期中選舉時，一般都會比較差一點，這全世界皆然，因此從去年開始「無暝無日」全市625里已走透透，要用勤政與政績，贏得市民肯定。林佳龍此舉，也被外界解讀與中央切割，連任走自己路。

2018年九合一大選攸關未來藍綠版圖轉移，六都中最受關注的莫過民進黨在台北市將自提人選，面對現任市長柯文哲競選連任可能帶來的「外溢效應」，台中市長林佳龍評估，若民進黨北市長提名人選與柯競爭激烈，將影響全國性年輕選票走向。

中台灣的空汙問題成為選戰攻防的重要議題，國民黨台中市長參選人盧秀燕提出「陽光、空氣、水」政見，猛攻市府解決空汙效能不彰，藍營民代更大力訴求「中電中用」；但林佳龍細數市府相關施政，強調台中空汙近3年來有改善，更呼籲對手「刮別人鬍子，也要刮自己鬍子」。

◎工商時報

時序將進入6月，隨年中腳步逼近，投信衝刺績效壓力浮現，包括達方、和大、佐登-KY等投信本月以來買超、本周續買的中小型業績題材股，獲投信青睞續抱，作帳行情蠢蠢欲動。

全球第三大DRAM廠美光（Micron）傳出24日被中國商務部反壟斷局約談，市場人士認為，此舉不僅讓中美經貿關係再度緊張，也可能導致DRAM價格漲勢遭到壓抑。

台灣機械公會副理事長莊大立昨（25）日在「2018台中自動化機械暨智慧製造展」開幕典禮中指出，台灣機械業去年總產值已驚突破兆元大關，值得台灣驕傲。他還強調，今年前4月機械業出口值已成長15％，全年總產值可望達到1.2兆元，「相信在產官學研界的共同努力下，將加速達成挑戰2兆元年產值目標！」

全台第2大城市台中市被譽為宜居城市，但近年空污議題，頓時成為2018年台中市長選戰攻防主軸。台中市長林佳龍23日接受本報系專訪時表示，台中空污防制做法，是「胡蘿蔔」跟「棒棍」軟硬兼施，一方面補助廠商將燃重油的鍋爐，汰換為天然氣，另一方面要列管嚴緝。

◎旺報

持續斷交潮下，陸委會宣布將嚴審大陸各級政府官員及相關人士來台，國民黨批評，這是執政無能下「亂抓藥方」，並反問「嚴審大陸人士來台可以改善台灣外交處境、人民生活？」藍委也擔憂，兩岸官方交流已經停滯，如果要將民間交流「堅壁清野」，只為安撫綠營支持者，恐怕會加速人才外流。

這兩年，來台陸客人數直直落，旅館、飯店業倒閉歇業者不計其數，導遊、伴手禮店裁員失業者比比皆是，旅遊業哀鴻遍野。但看在旅遊業者眼裡，政府依然無動於衷，冷眼旁觀；無奈的業者只得被迫奔走大陸，透過民間自身的努力，修補早已七零八落的陸客業務。

面對大陸連串施壓與斷交潮，陸委會主委陳明通昨親上火線，針對近期斷交風波與兩岸關係向媒體做說明，並表示陸委會將開始嚴審大陸官員來台。對此，一名具陸委會諮委坦言，此舉意在緊縮兩岸交流，無助於化解當前兩岸對立，恐令兩岸關係雪上加霜。

針對陸委會宣布，即日起將嚴審大陸官員及相關人士，台灣旅行業者昨天紛紛表示，不啻在兩岸緊張的政治氛圍火上加油，也勢必讓兩岸旅遊交流雪上加霜；一旦後續效應逐步浮現，屆時台灣旅遊業恐難逃再受重創的命運。

(中時電子報)