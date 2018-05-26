散布性愛片報復法籍男友 美女獸醫結局出爐了

散布性愛照報復法籍男友，美女獸醫判刑1年定讞。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

10年前同時劈腿知名企業陳姓少東、少東姊夫的鄧姓美女獸醫，因懷疑陳男劈腿，散布性愛照黑函遭判1年10月。沒想到多年後，鄧女不滿法國酒商男友始亂終棄，再度如法炮製，散布2人的性愛影片報復。台北地院一審依恐嚇、散布猥褻物等罪，判鄧女1年徒刑，高院駁回鄧女上訴，全案定讞。

據判決書，鄧女2012年於香港酒展認識法籍已婚酒商，2人同年7月發生關係進而交往，隔年鄧女懷孕，但法商不願留下小孩，快刀斬斷不倫戀，2人最終在2015年協議分手，鄧女被迫墮胎心有不甘，展開絕地復仇。

鄧女利用不知情楊姓友人的提供的VPN（虛擬私人網路）帳號，連開3個電子信箱，23天狂發8封郵件給法商友人、同業，信封附上激情露骨的性愛照片及影片。鄧女另寄2封信件恐嚇法商，「你讓一個生命消失，我也要讓你付出代價」、「要讓所有人看到你的真面目」，法商不堪其擾，精神幾近崩潰。

鄧女不符一審判決，認為友人提供的3個帳號，她只有使用一個，提出上訴。高院比對鄧女行動電話及IP，參考一審時楊姓友人的證詞，認定鄧女使用這些帳號散布性愛片，駁回其上訴，判刑1年定讞。不過散布猥褻物、恐嚇罪得易科罰金，北檢若允許易科罰金，鄧女須繳73萬元免牢獄之災。

(中時電子報)

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