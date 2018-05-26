網友懷念阿扁時期！民進黨這幾年執政可怕的問題在於...

2018年05月26日 07:56 中時電子報 陳怡文

PTT的S網友發文表示自己的爸爸是無敵深綠，除了挺阿扁外，也捐了2隻都投50元的蔡英文小豬，但近期爸爸表示他不懂為啥民進黨會搞成這樣，很懷念當初參加阿扁造勢活動時群眾的熱情，那種人擠人也要擠進去，跟在柯黑大遊行中看到的樣子，簡直天壤之別。深綠的爸爸認為民進黨這幾年的執政讓支持者的熱情不再，是很可怕的問題。

S網友的爸爸認為民進黨上電視不是罵柯文哲就是罵國民黨，然後就沒了？為民進黨政策辯護時，一整個就很尷尬，可能是知道選民對這個政策不買單，但又硬著頭皮為黨辯論，說實話這樣跟以前的kmt很像。

另外，北市長選舉，民進黨內部一定早有民調，也知道選民想要的不是姚文智，選民很明顯想要的就是賴清德，而民進黨內部一定也諮詢過，但賴應該是很早就拒絕，他覺得dpp明知道一定是姚出來選，卻在那邊要挺不挺的，姚本身的氣勢就已經不高了，民進黨沒想辦法推他上去就算了，還一直扯後腿，要不要和柯文哲分手，還歹戲拖棚拖那麼久。

爸爸還蠻討厭柯文哲的，說他嘴賤，但他大概可以知道為何年輕人支持柯p的比率這麼高，柯黑大遊行舉辦成那什麼樣，人這麼少，姚的面子都丟光了，若民進黨真有心要動員人，怎可能讓場面那麼空，應該是立委議員全部排排站，總統也上來加持，後面人山人海這樣才真的是有造勢的感覺。

爸爸說他很懷念當初參加阿扁的造勢活動，那種群眾的熱情，那種人擠人也要擠進去，跟在柯黑大遊行中看到的樣子，簡直天壤之別，民進黨這幾年的執政讓支持者的熱情不再，是很可怕的問題。

(中時電子報)