英王室首位 威廉王子將正式出訪以巴兩國

英國威廉王子（圖右）將於6月底正式出訪中東三國，但凱特（圖左）並未同行。（圖/英國王室官網）

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中時電子報

據美聯社（AP）報導，肯辛頓宮（Kensington Place）昨日透過推特宣布，英國王位第二位繼承人、劍橋公爵威廉（Prince William）將於6月出訪中東多國，包含約旦、以色列、巴勒斯坦，他將成為英國王室中，第一位「正式出訪」以巴兩地的成員。

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事實上，英王室成員與中東關係匪淺，過去有不少成員都曾造訪此區域，包含其父親查爾斯王儲（Prince Charles）於2016年，出席以色列前總統裴瑞斯（Shimon Peres）葬禮一事；或是菲利普親王（Prince Phillip）1994年造訪以色列，參加其母親、嫁入希臘王室的愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）戰時解救猶太人的榮譽典禮等，但這些都屬於私人拜訪行程。

過去曾主宰中東多年、並且劃定當今阿拉伯國家疆界的英國，在以巴爭議問題上，絕對是責無旁貸。當年出於補償心態，將千年之前的「應許之地」給予歐洲受納粹（Nazi Germany）迫害的猶太人居住和擁有，卻似乎忘記或選擇遺忘、已在該土地居住千年的巴勒斯坦人，才讓如今的以巴兩地，仍充斥著無法解決的仇恨、對立和衝突。

但若暫時拋開複雜難懂的政治問題，在全球擁有超高人氣的威廉王子，此次出訪中東三國，雖沒有帶著夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與他的「小網紅」兒女同行，勢必也將讓所到之處，湧入大批喜歡他的粉絲們，掀起一陣英國王室旋風。

(中時電子報)

文章來源：Prince William becomes first royal to make an official visit to Israel and Palestine

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