MLB》紅襪隊宣布釋出H.拉米瑞茲

紅襪隊宣布指定讓渡H.拉米瑞茲，要將他釋出。(美聯社)

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中時電子報

紅襪隊26日突然宣布DFA(指定讓渡)內野手H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)，理由是要迎回受傷的當家二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)。紅襪總教練柯拉(Alex Cora)說：「拉米瑞茲表現很好，但有時候你得做出困難的決定。」

紅襪4年前從道奇買回拉米瑞茲，他在道奇時表現傑出，轉回紅襪後於2016年繳出單季30轟。整體而言他的打擊三圍不比道奇隊的時候，近來又處於短暫的低潮(21打數掛零)，但紅襪真正釋出他的原因在於內野陣容調整。

據總教練柯拉的說法，他最近愛上了一壘手莫蘭(Mitch Moreland)，每場都離不開他，加上霍特(Brock Holt)、沑捏茲(Eduardo Nunez)，以及隊長派卓亞，內野已經人才濟濟。原本可能被釋出的新秀史威哈特(Blake Swihart)最後被柯拉留下。

紅襪總裁鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)解釋這完全是調度考量，本季是柯拉首掌兵符，球隊暫居美東龍頭，因此他很重視柯拉的意見。拉米瑞茲也能理解，他仍然可以領取今年2200萬美元的薪資，他離開之前還發文感謝紅襪，雙方好聚好散。

拉米瑞茲2005年從紅襪出道大聯盟，不久被賣到馬林魚，隔年拿下國聯新人王。現在如果沒球隊接手，34歲的他就會成為自由球員。官網記者估計他可能去的球隊有雙城、太空人、大都會、洛磯、藍鳥、金鶯。

(中時電子報)

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