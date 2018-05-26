吳子嘉：民進黨幫國民黨回歸基本盤　但「他」卻異軍突起

2018年05月26日 08:38 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底的縣市長大選，民進黨的選情備受關注，因為此次選舉可視為民進黨完全執政以來的「期中考」。美麗島電子報董事長吳子嘉直言這次選戰已回歸「藍綠基本盤」，朱立倫更是一枝獨秀異軍突起，因為人民對國民黨的好感度只有30%，但是朱立倫的支持度快到50%，而這也是受益於「總統蔡英文所釋放出的能量」。

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，在2014年所刮起的政治「大海嘯」後，從新北、台北和台中的民調已經顯現出，目前藍綠雙方都回歸基本盤。然而，國民黨卻什麼事都沒做，甚至在野監督也不利，就因為民進黨中央的執政不利，讓國民黨回歸了基本盤，這所代表的是「人民對民進黨這兩年執政的不耐所產生的投射效應」，就是「民進黨幫國民黨回歸基本盤」。就如同2008年民進黨立委席次大敗，許多人認為民進黨可能十年二十年都爬不起來，卻沒想到2014年，民進黨就開始大勝，2016年就完全執政，而這一切原因就是人民對國民黨的施政不滿所導致。

吳子嘉也提及雖然國民黨的好感度只有30%，回歸基本盤，但朱立倫的支持度快到50%，且是長期穩定的上漲，這是受益於「小英所釋放出的能量」。且今年的縣市大選裡，共有侯友宜、陳學聖、盧秀燕和高思博四位「朱家軍」參選，某種程度墊高朱立倫的政治資產。現在國民黨在新北市的選情是越來越樂觀，侯友宜的行情水漲船高，朱立倫的期待就越來越高。

吳子嘉最後認為侯友宜跟朱立倫的支持度都超過國民黨的基本盤，這是國民黨有可能在新北市勝選的原因。如果民進黨讓國民黨取得雙北市長的寶座，對民進黨而言是中等傷害，但是讓國民黨取得台中市，就代表民進黨完全執政完全失敗。

(中時電子報)