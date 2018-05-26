北宜公路死亡車禍！19歲重機騎士遭大貨車輾斃

2018年05月26日 08:49 中時電子報 黃眉青 、中國時報 葉書宏 、中國時報

新北市石碇區北宜公路23公里、往坪林方向車禍，警消到場救援。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區北宜公路23公里、往坪林方向車禍，警消到場救援。（葉書宏翻攝）

(10:08更新)今(26日)8點多左右，北宜公路23K處發生嚴重車禍事故！一名19歲重機騎士在過彎時，疑似未注意對向大貨車，兩車發生碰撞，大貨車當場將騎士輾過。目前傷者已經無生命跡象，送往醫院急救中。

19歲黃姓男子上午7時許，騎機車行經新北市石碇區北宜公路23公里、往坪林方向，疑因過彎不慎自摔，黃男連人帶車滑行至對向車道與43歲梁姓男子駕駛的大貨車對撞，黃男身體遭大貨車右後輪輾壓、頭部卡在輪下，警消將黃男救出時，他已無生命跡象、並未送醫，詳細車禍待進一步釐清。

新北市石碇區北宜公路23公里、往坪林方向車禍，警消到場救援。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區北宜公路23公里、往坪林方向車禍，警消到場救援。（葉書宏翻攝）

北宜公路傳死亡車禍，騎士遭砂石車輾斃。(中天提供)

警方調查，梁男酒測值為零，大貨車上滿載米要從台東載往桃園，貨車有超載情況，梁男曾因酒駕案件，駕照已遭註銷，為無照駕駛。目擊者向警方表示，當時看到黃男疑似自摔後，連人帶車滑行至對向車道。

警方指出，目前已聯繫上黃男家屬到場處理後事，詳細車禍原因待進一步釐清，車禍事件造成現場滿地油汙，已通知相關單位到場處理，另外，梁男超載及無照駕駛情況將依法開罰。

(中時電子報)