粉絲捕捉野生言承旭 索簽名有求必應

言承旭在機場幫粉絲簽名。（取自言承旭全球家族微博）

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言承旭（左）和劉畊宏。（取自劉畊宏微博）
言承旭錄 《放開我北鼻3》。（取自《放開我北鼻3》官網微博）
劉畊宏全家福。（取自劉畊宏微博）
劉畊宏日前陪老婆王婉霏完成「半鐵」。（取自劉畊宏微博）

神隱多時的言承旭終於露面，近來除了宣布加入大陸騰訊視頻《放開我北鼻》第3季，獻出首次真人秀，在節目中和陳學冬、王嘉爾、黃景瑜練習「當爸」之外，大陸25日有消息傳出，他和好友劉畊宏也將一起參加另一檔真人秀節目《中國好身材》，這對哥兒們平時都是健身控，也練出壯碩二頭肌，上節目當嘉賓很有說服力。

劉畊宏早前曾PO出和言承旭合照，寫道：「好兄弟....我的地方就是你的地方。」透露兩人在上海天山路的健身房，照片中的言承旭戴著鴨舌帽、穿著黑T恤，大秀手臂壯肌。「言承旭全球家族」25日另外在微博分享在北京機場偶遇言承旭的照片，粉絲誇偶像依然保持《流星花園》中「道明寺」的健碩身材及高顏值，粉絲熱情向他索取簽名，他也有求必應，讓粉絲十分開心。

依大陸消息指出，即將在9月播出的《中國好身材》，是一檔明星向各行業中的好身材發起挑戰的節目，透過挑戰大型裝置展現各種身體素質和傳達健康生活理念，每期節目邀請一組各行各業的好身材榜樣，成為該期挑戰主題，明星經過整季節目爭奪「中國好身材」稱號，傳目前嘉賓人選包括言承旭、劉畊宏及大陸男星李川等。對此，言承旭經紀人今表示，言承旭目前沒有參加真人秀《中國好身材》。

(中時 )

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