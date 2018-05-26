馬航MH17客機確遭山毛櫸飛彈擊落 荷澳要俄負全責

2018年05月26日 09:10 中時電子報 李靖棠

據德國之聲（DW）報導，經過4年多的漫長調查，2014年「離奇」失蹤和墜毀的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機，似乎找到失事的真正原因。主導搜尋遺跡和原因的荷蘭，其外交大臣布洛克（Stef Blok）昨日對外宣佈，「毫無疑問，擊落MH17客機的飛彈，跟俄羅斯軍隊有直接關聯。」荷蘭官方隨後要求俄羅斯負起全責，否則不排除向海牙國際法庭（ICJ）提出訴訟。

面對荷蘭、澳大利亞和美國的責難，俄羅斯政府和總統普丁（Vladimir Putin）始終否認與MH17墜毀有關，俄方在調查報告出爐後，不僅嚴正反駁荷蘭的指控，認為這結果根本毫無實質證據與根據，莫斯科認為，擊落馬航客機的飛彈，「很可能」來自烏克蘭軍方的彈藥庫。俄羅斯外交部長謝爾蓋（Sergey Lavrov）更直接質疑荷蘭政府，有意藉此意外調查、對俄國達到某種政治目的。

馬航MH17班機墜機後，烏克蘭出動人員在現場搜尋遺骸。（圖/美聯社）

由馬來西亞航空運營、2014年7月17日從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆玻的MH17班次客機，在行經俄羅斯與烏克蘭邊界時，遭到地面部隊以俄製山毛櫸飛彈（Buk missile system）攻擊，造成客機於空中解體，機上283名乘客和15名機組成員全數罹難，罹難者來自十多國，其中包含193名荷蘭公民和28名澳大利亞公民。而烏克蘭也於空難後不久找到黑盒子，並確認班機墜毀於當時陷入內戰狀態的東部頓內次克州。

荷蘭政府展示疑為擊落馬航客機的飛彈外殼。（圖/路透社）

如今有新一步調查進展的MH17客機空難，卻似乎陷入國際政治的僵局，歐盟、德國、美國都支持荷蘭與澳洲的調查，但被西方世界視為「兇手」或「幫兇」的俄羅斯，態度也非常強硬。讓外界很擔心，就算鬧上國際法庭、但毫無強制約束力的結果，恐讓此起重大空難就此無解。

(中時電子報)