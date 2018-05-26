7.77快護航！蔡英文真心話 網友：台灣史上最廢總統

總統蔡英文(左)。(資料照，陳信翰攝)

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中時電子報

民進黨全面執政滿2年，民怨四起，曾有網路數據分析，蔡英文執政正面評價僅7.77%，比前總統馬英九的民調9.2還低。昨蔡總統在活動致詞時罕見抨擊在野黨，並直指「這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持？」邦交國離開我們，令人遺憾，但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。對此，PTT網友砲轟，台灣史上最廢總統，為何民進黨在野不團結擅長搞分裂，現在卻要求別人？完全執政、完全失智還要在野負責，7.77快護航啊！

蔡英文執政兩年斷4邦交國，總統罕見動怒砲轟、請教在野黨，過去，當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，讓全體國人同胞難以理解。

而蔡總統也表示對於捍衛台灣的尊嚴、人民的安全、堅持台灣的主權、堅持不挑釁的原則上，我相信我們都做到了。這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？

但大批網友直言「先把在野黨的褲衩都剝掉，再說我們要團結，這是要性侵的節奏嗎？」、「左手抄人老家右手要人團结？神經錯亂了嗎」、「民進黨不是已經完全執政了嗎？自己搞砸的，自己扛，還有臉拖在野黨下水，那選你民進黨幹嘛？」、「執政黨檢討在野黨？民進黨是在野到忘記自己在執政嗎？」、「崩潰就找在野黨出氣」、「國家你在治，出事罵在野，真的神邏輯」、「完全執政也要檢討別人...」、「有夠悲哀」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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