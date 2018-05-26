MLB》光芒和水手交易 送走主力外野跟守護神

2018年05月26日 09:12 中時電子報 蔡銘仁

光芒近期雖戰績有所起色，不過他們重建的腳步，看來依舊在持續中，他們今(26日)和水手達成5人交易，用明星級「守護神」克隆米(Alex Colome)和主力外野手史班(Denard Span)加上現金當籌碼，換回2名小聯盟先發投手，史班季前才被巨人送走，現在又得換東家了。

34歲的史班今年被從巨人送到光芒，至今出賽43場，打擊率2成38和4轟，不算太出色，不過上壘率3成85，還算夠水準；他本季年薪高達900萬美金，一度是光芒陣中第二貴球員。29歲的克隆米則早在季前就被擺上貨架，投23場繳2勝5敗、11救援、自責分率4.15成績。

水手中繼投手菲爾普斯(David Phelps)因右手肘不適，被放進60天傷兵名單，短時間難回歸；當家二壘手坎諾(Robinson Cano)更被禁賽80場，明年才會復出。水手補進克隆米，補上菲爾普斯的空缺，有史班加入，則能讓迪戈登(Dee Gordon)回到他熟悉的二壘防區。

「這次交易，讓我們成為更完整的隊伍。」總管狄波托(Jerry Dipoto)言談中，顯得很滿意這次結果，「克隆米有明星賽資歷，我們相信能替已算穩固的後防戰力，注入一劑強心針。史班則是穩定、聰明且能穩定上壘的選手，那是我們所需要的戰力。」

水手目前以29勝20敗，暫居美聯西區第二，很有機會繼2001年後，再度一嚐季後賽滋味，迎接2名即戰力入陣，更是如虎添翼。而且，由於坎諾被禁賽80場，水手今年多出1200萬能利用，光芒交易中還奉送現金，水手補進2人雖得多負擔900萬薪資，手頭籌碼也還有剩。

光芒送走主力外野及守護神、還貼現金，付出不少代價，不過只換回2A的莫爾(Andrew Moore)和1A的羅梅洛(Tommy Romero)，決策讓人頗為納悶。24歲莫爾本季在2A，先發9場戰績3勝1敗、自責分率3.04；20歲的羅梅洛則還在1A，先發9場，戰績3勝3敗、自責分率2.45。

(中時電子報)