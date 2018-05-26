台生赴陸念大學成風潮？趙少康：剛開始而已

不少名校高中生畢業後打算直接赴陸就讀，形成一股風潮。(中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

台灣高中生出國念大學，今年赴陸形成熱潮，雖然教育部只說是短暫現象，但其實大家心裡有數，這已是沛然莫之能禦的長期趨勢。資深媒體人趙少康表示，相較到歐美留學，到對岸生開銷低，又能申請更好1、2級的學校科系，當然具有吸引力。而建中、北一女、中一中、南一中等名校學生出走，現在只是剛開始而已

趙少康在《蘋果日報》發表文章說道，多年來一直有台灣高中畢業生到美國念大學，但那畢竟只有少數家境特別好的學生才能做到，來美國大學念書1年得花7、8萬美金，若非富裕家庭豈能負擔得起？

相對來說，現在到大陸念大學，學費及生活費都低，距離近機票便宜，過年過節見面方便，只要大學夠好，能比在台灣能申請到的大學或科系往上好個1、2級，形成極強的吸引力。

趙少康認為，只要想去大陸念大學的人愈多，大陸篩選台生的標準就會愈高，台生的名額必然會設限，真能去念大陸頂尖大學的台生還是不會多，台灣實在毋需憂慮。只要是我們從小栽培的孩子，長大後他們去哪裡發展都好，不妨視之為「國力」的延伸。

趙少康指出，台灣在心態上較難接受，大陸原比台灣落後，現在怎麼連學生爭先恐後到大陸念書？反過來看，這些學生敢闖大陸，脫離舒適圈，比一般同學早很多年有「大陸經驗」和人脈，將來成功的可能性比同儕大，台灣應該把他們看成資產，而不是淨幹些防堵、打壓的笨事。

(中時電子報)

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