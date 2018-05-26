川普振奮！NFL新政策擺平陳抗球員

2018年05月26日 10:00 中時電子報 盧品青

NFL主席古戴爾(中)宣布新政策。(美聯社)

喧騰了兩年的美國國旗陳抗事件終於告一段落，NFL聯盟本周通過新政策：「所有球員必須在國歌演奏時起立聆聽，或是乾脆留在休息室不要出來，否則球團就要遭受罰款。」也就是說，抗爭的球員輸了。

兩年前，黑人球員凱普尼克(Colin Kaepernick)為了抗議種族歧視與警察暴力，在美國國歌演奏時以單膝跪地的方式表達不滿(起初是坐著)，還登上《時代》雜誌封面。一直到總統大選後，當選的川普(Donald J. Trump)更是火上添油，跟NFL的陳抗球員全數槓上。

不過在球團老闆與球迷(收視率)的壓力下，球員最終不得不屈服，根據美媒《雅虎體育》的調查，53%的球迷支持新政策(處罰陳抗球員)，32%的球迷支持陳抗。

白人：52%支持新政策、32%支持陳抗

黑人：29%支持新政策、48%支持陳抗

中南美裔：49%支持新政策、19%支持陳抗

以種族劃分來看，中南美裔球迷支持陳抗的比例更低，換言之，所謂的反歧視，其實只限於反歧視黑人。因此被孤立的黑人族群，在抗爭中注定處於弱勢，即使聯盟中有超過7成是黑人球員，但是球團老闆和球迷仍是以白人為主。

川普當然很高興，《今日美國》以「川普團隊勝利」做為標題，美國副總統彭斯(Mike Pence)、總統的兒子小川普皆在推特放上#Winning標籤，慶祝他們的勝仗。

不過也有球員以#TheFightContinues「戰鬥還要繼續」表示要抗戰到底，他們可以選擇在開賽前躲進更衣室，避開國旗與國歌演奏。

(中時電子報)