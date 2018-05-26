甜嫁失婚帥哥醫生 阿嬌此前痛斬了10段情…

2018年05月26日 09:53 中時電子報 吳品瑤

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼，今在美國洛杉磯五星級「比爾特莫爾千禧國際酒店」舉辦婚禮，甜嫁交往半年的台籍「醫界王陽明」賴弘國，相差8歲姊弟戀修成正果，新娘在現場跟伴娘等人哭成一團，場面溫馨感人。而回首過去，阿嬌出道15年來，情路走來可謂一路坎坷，如今終於覓得如意郎君，更讓人加倍關注與祝福。

阿嬌曾在受訪中坦言2000年進入英皇就曾跟陳冠希談戀愛，之後分合無數次，終究是喊切收場，後她與於余文樂合作電影傳緋聞，還盛傳兩男因此鬧不合，但未獲證實；2008年，陳冠希「豔照門」事件重創阿嬌，她聲淚俱下留下了「好傻好天真」名言，而此事件爆發後，男星黃又南力挺並追求，兩人曾被拍到單獨出去吃飯，然最後無疾而終。

除了黃又南之外，富二代男星麥浚龍也力挺阿嬌到底，之後被發現跟她戴同款情侶戒，戀情疑似曝光，然交往時間似乎也不長久；阿嬌之後跟方力申合作《出水芙蓉》，被拍到跟男方同赴東京旅遊，方力申還說過：「願做阿嬌上水後的一條毛巾」，一度被看好，然仍舊沒有下文，之後阿嬌拍攝《千機變》，跟房祖名傳緋聞，又曾與唱片監製莊冬昕爆出戀情，她未否認，但不到兩個月即分手收場。

而阿嬌與台灣男兒的緣份，不只從老公賴弘國開始，她曾被拍到進到「棒棒糖男孩」出身的敖犬家中，因而爆出戀情；又閨密容祖兒不小心洩漏她跟身家160億的香港富豪林建岳之子林孝賢有過一段情，但亦沒有好結局，阿嬌也曾公開與韓裔美籍的娛樂公司帥總裁權寧一公開交往，可惜2013年分手，如今對方是韓星Jessica的男友，而去年，阿嬌在信與女友Wei Wei等好朋友的介紹下，認識了老公賴弘國，情路終於不再漂泊，對方閃電求婚，兩人決定攜手一生。

(中時電子報)