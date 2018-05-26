展望會兒童畫展 為終止兒童受暴發聲

霈霈（右）與阿嬤（中）相依為命，她喜歡埋首繪畫天地，最近以蛋糕畫作獲邀參展。（柯宗緯攝）

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世界展望會於高雄大遠百舉辦「終止兒童受暴，彩繪幸福未來」兒童畫展，為兒童權益發聲。（柯宗緯攝）

家住恆春9歲女童霈霈父母離異多年，阿嬤扛起家計，靠撿拾海菜拉拔3個稚孫。霈霈兒時不慎喝下洗衣精，造成輕度智能障礙，但老天為她開啟另一扇門，賦予她繪畫天分，近日她的作品獲選世界展望會「終止兒童受暴」畫展，讓大人看見兒童心中的美好。

霈霈的阿嬤已高齡70歲，本該享受含飴弄孫生活，但兒子與太太離婚後又出車禍，眼睛幾乎失明，沒有工作能力。家中經濟重擔全落在她肩上，她不捨3個孫子過苦日子，寧可自己苦一點，也要讓孫兒不愁吃穿。

就讀小三的霈霈，雖因智能障礙課業在後段班徘徊，但參加台灣世界展望會的綜合才藝美術班，意外被老師挖掘其繪畫天賦，她以天馬星空想像描繪童真童趣，最近畫下繽紛蛋糕，獲邀「終止兒童受暴，彩繪幸福未來」兒童畫展展出，讓她信心倍增。

另名排灣族12歲男童小恩，因父親為友人擔保，卻遭背信倒債，背負巨大貸款，父母身體又欠安，只能從事臨時工，家中經濟陷入困頓。小恩畫下排灣族石板屋及圖騰，與爸爸開心吹笛、跳舞。他說，未來想當醫生改善家中經濟。

世界展望會鼓勵國內外學子以自身天賦為兒童權益發聲，即起至6月3日在高雄大遠百5樓藝文教室舉辦畫展，由展望會資助童所繪製的50多幅畫作，呈現孩子心中不必擔憂受暴傷害，渴望快樂成長的幸福未來，告訴大人們讓兒童免於生活在暴力陰影。

(中時 )

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