無法正式參加WHA但要有貢獻 蔡英文：捐100萬美元給WHO

2018年05月26日 10:09 中時電子報 陳怡文 、 陳弘美 、中時 曾薏蘋 、中時

總統蔡英文今接見世衛行動團，她表示台灣雖然無法正式參加WHA(世界衛生大會)但還是要有貢獻，宣布「捐100萬美元(約新台幣2992萬元)給WHO(世界衛生組織)」對抗伊波拉病毒的基金。

蔡英文表示中國對台灣的外交打壓，已無所不用其極，但因為台灣各界努力，讓世界知道台灣在醫療的貢獻，而外在情勢的艱難，只會成為台灣的動力，台灣用公衛醫療的成就，向世界證明，我們可以在世界扮演重要的角色。

總統說，今年世界衛生大會的主軸是「全民健康覆蓋」，就是提供可以負擔、普及而且有效醫療，台灣的健保制度就是全民健康覆蓋做的最好的模範生，世界衛生組織的秘書長，因為政治理由，把模範生排除在外，讓全球合作跟防疫衛生工作出現漏洞，也讓台灣沒有辦法貢獻醫療專業，這一點，要再一次表達遺憾跟我們嚴正的抗議。

蔡英文認為不應該把台灣排除在WHO之外，台灣的健保在世界是有目共睹，然而WHO秘書長卻因為政治因素，把台灣這個「模範生排除在外」，除了表達遺憾和嚴正的抗議外，中國越在國際社會打壓，國際社會對台灣支持就越強，這次WHO，台灣得到邦交國的支持和伸援，更得到美國等的等理念相信國家的支持，我們感謝這國家支持，也感謝衛福部和相關政府部門的努力。

蔡英文表示遺憾和嚴正的抗議，中國越在社會打壓，國際社會對台灣支持就越強，我們得到邦交國，也得美國等理念相同的國家，感謝這些國家、政府部門，表達感謝。台灣雖然無法正式參加WHA但還是要有貢獻，宣布「捐100萬美元給WHO」對抗伊波拉病毒的基金。

總統表示，剛才，衛福部長陳時中把這次代表團的旗幟送給她，上面簽滿了這次工作夥伴的名字。這些名字，代表著台灣走向世界的動力，也代表著各界對台灣國際參與的期待。「我會把這面旗幟放在我的辦公室，每天提醒自己。走向世界，爭取國際支持，也許是一個漫長的過程，但在我任內的每一天，政府都會做好準備、克服所有的挑戰。」

蔡英文說有在野黨說，只要承認中國的九二共識，台灣就可以加入WHO，也不會出現斷交，幾天前更在媒體看在野黨主席統一的主張，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是壓力的選擇，更不能是年輕人的唯一選擇。她要提醒，台灣期待加入WHO，但這個期待不能拿國家的尊嚴交換。

總統說，為什麼中國要不斷對台灣施壓，就是因為台灣堅守主權底線，不願意退讓。因此，每一次中國對台灣的打壓，都代表台灣人民再一次守住了主權與尊嚴。「面對壓力，我們不會屈服，這就是台灣人。」

蔡英文也感謝吳運東大使，他代表台灣的醫療外交20多年，帶頭帶領台灣參予WHO，雖然遇到許多挫折，但依然堅持自己的理念，他今年已經80歲了，還是在前線作戰，這種精神就是台灣精神，我們堅信有一天，台灣會進入世界衛生組織。

總統也表示在我任內的每一天，政府都會做好準備，克服所有的挑戰。有在野黨說接受中國定義的92共識，台灣就可以加入WHO，也不會出現斷交。我們不會屈服，我們堅信有一天台灣會有尊嚴的進入世界衛生組織。

(中時電子報)