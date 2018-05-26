大陸高校學歷更好用？ 專家嘆：台大畢業只能拿22K

2018年05月26日 10:27 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近日台生赴陸念大學引起社會關注，尤其是今年的人數激增，不免讓人開始反思「台灣教育」出了什麼事？從事補教業工作超過30年的台北市補習教育文教基金會祕書長張浩然就指出，台灣內部競爭力下滑，家長與頂尖學生看見大陸的大學具有學習競爭氛圍，比起台大畢業後面臨22K低薪，不如赴陸拚世界百大名校學歷。

根據中評社報導，張浩然指出大陸在2017年10月開始，降低台灣高中生申請大陸大學的標準，由前標降低到均標(前50%)的分數，且許多台灣高中校長也對外證實，今年替學生寫深請大陸大學的推薦信份數，呈現多倍數成長。

張浩然表示，台灣高中生赴陸念大學不是一朝一夕的，早在5年前香港的大學就來台招生，當時祭出豐厚獎學金、4年全程英語教學、及地理距離相較於其他歐美國家來的近，就吸引不少73級分以上的頂尖學生去念書順便練習外語，而大陸在發現到香港吸引了不少台灣頂尖學生後，也開始佈局想吸引台生赴陸念書。

張浩然提到台灣學生競爭力連年下滑，補習班老師更是發現近年班內的頂尖學生僅剩不到5%，甚至還有大學生不認識26英文字母的情況。主因都是台灣教育政策都是導向讓孩子沒有壓力的學習，卻也造成競爭力衰退的現象，當家長、頂尖學生看見台灣教育環境缺乏競爭力，自然將優秀台生往外推。

此外，張浩然分析近年來大陸環境的變化，家長或頂尖學生想赴陸的主因有這2個，一是大陸大學有學習氛圍，跟台灣的「任你玩4年」不一樣。二是畢業有出路，同樣69級分以上，到大陸念的是北大、清大等世界百大內的名校，畢業後薪水一定比念台大畢業後領的22K還高，且近幾年大陸經濟發展蓬勃，世界各地的人才都紛紛往大陸集中，孩子在那邊看的見未來。

最後，張浩然也預估明年2019年赴陸申請一定會更多，台灣在明年開始取消了均標等級分制度，意味著只要有成績就能申請，不過大陸方面對於如何因應分級制度取消的申請限制，目前尚未看到相關措施，不過國台辦在今年228公布的31項惠台措施中，也包含就學等優惠政策大方向，屆時恐怕大陸恐怕會推出更利於台生赴陸條件。

(中時電子報)