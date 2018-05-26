影》打擊熄火不打緊 賈吉兩度秀雷射肩阻殺

2018年05月26日 10:31 中時電子報 蔡銘仁

Justice travels at 100.5 mph. pic.twitter.com/AqE9ql9R73 — New York Yankees (@Yankees) 2018年5月26日

提到洋基的「法官」賈吉(Aaron Judge)，往往會聯想到「很能打」，不過他今(26日)對戰天使，換用守備兩度扮演關鍵要角，在3上和7上上演長傳阻殺，就結果來看，賈吉至少替洋基擋下2分，在兩隊大演投手戰之際，這2次守備顯得格外重要。

比賽前2局，洋基取得0比1領先，但3上2出局後，先發塞弗瑞諾(Luis Severino)卻遇亂流，讓天使攻占一二壘。此時厄普頓(Justin Upton)揮出右外野安打，二壘跑者卡洪(Kole Calhoun)頭也不回直闖本壘；賈吉沒浪費任何時間，接到球就奮力把球傳向本壘。

球完全沒落地，進到捕手桑契斯(Gary Sanchez)的手套，桑契斯轉身觸殺，幾乎和卡洪的左腳同時碰觸到本壘，最後裁判比出出局的手勢；據大聯盟官網數據，賈吉這球球速高達100.5英里(約162公里)。

賈吉的守備秀還沒結束，這回「苦主」換成天使捕手茂多納多(Martin Maldonado)。到了7上，兩隊戰成1比1平手，茂多納多1出局後，敲出右外野深遠安打，試圖闖上二壘；只見賈吉在右外野靠全壘打牆邊線附近接到球，一派輕鬆、準確把球傳到二壘，把茂多納多阻殺出局。

Déjà vu. pic.twitter.com/4pF7Aao3AU — New York Yankees (@Yankees) 2018年5月26日

茂多納多安打變出局，對天使來說差別可相當大了！因為接在茂多納多下一棒的卡洪，也敲出了安打，若賈吉沒上演那次阻殺，那卡洪這一棒，很可能會讓天使攻進超前分。最後天使無功而返，氣勢轉向洋基，7下托瑞斯(Gleyber Torres)轟出陽春炮，助球隊拿到關鍵第2分。

儘管賈吉此役3打數繳白卷，打擊率從2成84掉到2成79，不過2次雷射肩，可是替洋基至少擋住2分。靠著托瑞斯單場打進第2分打點，加上查普曼(Aroldis Chapman)8上2出局後接替投球，讓天使4上4下，洋基以1分之差，驚險拿下勝利。大谷翔平首度對洋基，3打數盡墨。

(中時電子報)