影》打擊熄火不打緊 賈吉兩度秀雷射肩阻殺

桑契斯3上接獲賈吉回傳球，於本壘前刺殺卡洪(右)出局。(美聯社)

友善列印
中時電子報

提到洋基的「法官」賈吉(Aaron Judge)，往往會聯想到「很能打」，不過他今(26日)對戰天使，換用守備兩度扮演關鍵要角，在3上和7上上演長傳阻殺，就結果來看，賈吉至少替洋基擋下2分，在兩隊大演投手戰之際，這2次守備顯得格外重要。

比賽前2局，洋基取得0比1領先，但3上2出局後，先發塞弗瑞諾(Luis Severino)卻遇亂流，讓天使攻占一二壘。此時厄普頓(Justin Upton)揮出右外野安打，二壘跑者卡洪(Kole Calhoun)頭也不回直闖本壘；賈吉沒浪費任何時間，接到球就奮力把球傳向本壘。

球完全沒落地，進到捕手桑契斯(Gary Sanchez)的手套，桑契斯轉身觸殺，幾乎和卡洪的左腳同時碰觸到本壘，最後裁判比出出局的手勢；據大聯盟官網數據，賈吉這球球速高達100.5英里(約162公里)。

賈吉的守備秀還沒結束，這回「苦主」換成天使捕手茂多納多(Martin Maldonado)。到了7上，兩隊戰成1比1平手，茂多納多1出局後，敲出右外野深遠安打，試圖闖上二壘；只見賈吉在右外野靠全壘打牆邊線附近接到球，一派輕鬆、準確把球傳到二壘，把茂多納多阻殺出局。

茂多納多安打變出局，對天使來說差別可相當大了！因為接在茂多納多下一棒的卡洪，也敲出了安打，若賈吉沒上演那次阻殺，那卡洪這一棒，很可能會讓天使攻進超前分。最後天使無功而返，氣勢轉向洋基，7下托瑞斯(Gleyber Torres)轟出陽春炮，助球隊拿到關鍵第2分。

儘管賈吉此役3打數繳白卷，打擊率從2成84掉到2成79，不過2次雷射肩，可是替洋基至少擋住2分。靠著托瑞斯單場打進第2分打點，加上查普曼(Aroldis Chapman)8上2出局後接替投球，讓天使4上4下，洋基以1分之差，驚險拿下勝利。大谷翔平首度對洋基，3打數盡墨。

(中時電子報)

NBA》沒品！火箭球迷衝撞柯瑞懷… NBA》詹姆斯超神勇 騎士宰綠衫軍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。