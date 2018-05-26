缺席反空汙路跑活動 侯友宜：反對態度永遠不變

2018年05月26日 10:47 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜今（26日）上午9時許出席2018足夢寶貝親子踢足球開幕式活動。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（26日）上午9時許出席2018足夢寶貝親子踢足球開幕式活動。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（26日）上午9時許出席2018足夢寶貝親子踢足球開幕式活動。（葉書宏翻攝）

國民黨青工會反對空汙、反對核食，今（26日）將舉辦「愛台不斷電，青年護台灣」環島路跑活動，媒體關心國民黨新北市長參選人侯友宜是否出席活動，對此，侯友宜表示，行程已經排定，不管任何活動，有沒有去參加都不重要，反對深澳燃煤電廠的態度是永遠不會變的。

侯友宜表示，行程已經排定，在接觸的過程中也不了解整個聯繫的情形跟狀況，事實上活動參與不參與，最重要立場還是反對深澳燃煤電廠；媒體進一步追問是否刻意避開黨部活動，侯則強調，「我今天行程都已經排好了！」

關於對手蘇貞昌今（26日）將與總統蔡英文同台，侯友宜表示，2位總統連續站出來，自己好比小蝦米的團隊要對抗總統大鯨魚，皮要繃緊一點，要更認真跑，要更打拚會全力以赴，盡自己最大的能力，帶著年輕的小蝦米對抗總統大鯨魚團隊。

至於為何沒有出席雲林同鄉會活動，侯友宜表示，雲林同鄉會舉辦多場活動，自己常常去，其實長期以來已經跟他們熟得不得了，自己的行程還有很多要跑，不管有沒有去，都心連心、都會在一起。

侯友宜表示，每一位參選人行程各有規畫、各有自己的方向，其實自己同鄉會的行程也不少、民間團體的行程也很多，大家各自努力。

(中時 )