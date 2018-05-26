持刀砍殺護理師 病患妻：照顧很久了，很煩！

2018年05月26日 10:56 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲26日一早到加護病房探視蔡姓護理師的狀況，並嚴厲譴責醫療暴力。（呂妍庭翻攝）

台中榮總嘉義分院蔡姓護理師遭王姓陸配連刺6刀重傷，目前還在加護病房觀察，尚未脫離險境，26日一早王姓婦人接受偵訊時，對犯案過程和動機，一概聲稱「忘記了」，僅在移送前向警方訴苦丈夫躺在病床上5、6年，「照顧很久了！很煩」，警方推測可能是身心俱疲，加上精神狀況不穩定才對不熟識的蔡姓護理師行凶。

在台中榮民總醫院嘉義分院護理之家任職近1年的蔡姓護理師，25日晚上7點多在治療室備藥時，遭92歲高姓住民的太太王姓配偶持水果刀連刺砍6刀，經搶救後目前在嘉榮加護病房觀察，狀況尚稱穩定，今一早嘉義市長涂醒哲也前往探視，對蔡姓護理師的遭遇感到心疼且不捨，嚴厲譴責醫療暴力，並要求相關單位務必確保醫護人員人身平安。

王姓婦人被逮後，講話顛倒反覆，拒絕夜間偵訊，今早接受警訊時疑似避重就輕，一律聲稱「忘記了」，僅簡短以抱怨口吻透露照顧先生很累，從嘉義市一分局移送到嘉義地檢署途中，面對記者詢問，婦人先是不發一語，最後才含糊說了一句「對不起」。

警方調查，55歲王嫌嫁來台灣16、17年，丈夫是榮民，約5、6年前反覆住院，並住進護理之家，曾擔任過嘉榮的長期照護員的王女因先生健康走下坡，目前專心照顧丈夫中，雖嘉榮表示王婦曾在院內看過精神科，但已有3、4年未回診，且經警方調查，王婦並未領有身心障礙手冊。

嘉市衛生局也呼籲請民眾務必給予第一線醫護人員安全的工作環境，一同維護醫療零暴力，讓醫護人員從事醫療業務時，不會因暴力而有所恐懼或遭受影響，一起保障全民享有健康醫療資源。

(中時 )