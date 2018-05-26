造價百億 美曼徹斯特號濱海戰鬥艦今服役

2018年05月26日 11:05 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播電視台（CBS）報導，經過近8年的打造與校正，美國海軍（US Navy）於今日迎來新軍艦服役。一艘以新罕布夏州的曼徹斯特市（Manchester, New Hampshire）為名、擁有3,000噸排水量，造價高達5.09億美元（約151.7億台幣）的獨立級濱海戰鬥艦（Independence-class）曼徹斯特號，將於當地時間今日（5/26）在樸茨茅斯港（Portsmouth, NH）正式服役，成為獨立級第7艘軍艦。

當地媒體報導，與傳統的驅逐艦（destroyer）不同，曼徹斯特號艦上人力配置僅有70名官兵，和過往動輒300多名官兵相比，新型的獨立級濱海戰鬥艦更倚賴電子系統掌舵。該艦主任參謀柯普（Jed Koppel）表示，「更少的人力、更輕的重量和更快的速度，將改變軍艦的運作模式，也能讓官兵發會各自最大的能力。」

美軍獨立級濱海戰鬥艦曼徹斯特號。（圖/美國海軍）

獨立級濱海戰鬥艦一號艦獨立號。（圖/美國海軍）

由通用動力公司（General Dynamics）研發、與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的自由級（Freedom class）對抗的獨立級濱海戰鬥艦，目前有6艘服役中、7艘生產或校正中，其中包含該級別的旗艦獨立號（USS Independence）與科羅拉多號（USS Coronado）。滿載排水量約3,000噸、船身全長127.4公尺，採用柴油發電引擎、最高時速可達81公里，最大巡航距離為8,000公里。裝載一門57公釐迫砲、4挺白朗寧M2重機槍和多枚地獄火或魚叉飛彈，可搭載2架SH-60海鷹直升機或無人機。

(中時電子報)