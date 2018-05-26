NBA》詹姆斯超神勇 騎士宰綠衫軍保住生機

面對淘汰邊緣，詹姆斯再次爆發了。(美聯社)

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喬治希爾有效頂上洛夫在騎士的第2得分點角色。(美聯社)

每當關鍵時刻，「小皇帝」詹姆斯總會挺身而出！靠著詹姆斯46分、11籃板及9助攻的準大三元，帶領騎士26日在東區冠軍賽G6，最後以109比99力挫作客的塞爾提克，把戰局扳成3平，搶七大戰28日回到波士頓進行。

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傑倫布朗開賽就展現強烈求勝欲望，更無視客場作戰壓力，光在第1節，他投8中6，含三分球2投2中，一個人就拿15分，幫助塞爾提克打完首節，暫以25比20領先騎士，洛夫卻因頭部撞傷，提前進入休息室內治療。

打到次節，靠著克里夫蘭球迷瘋狂聲援，詹姆斯跟板凳球員攜手幫助騎士不只追上，更打出20比4猛攻，反以10分大幅超前，甚至一度領先到14分，打完上半場，騎士54比43領先，詹皇半場就拿25分、5助攻與5籃板。

騎士來到第3節，雖一度擴大領先差距到16分之多，塞爾提克卻趁詹姆斯在此節還剩53秒，終於下場休息的空檔，接連投進三分外線，甚至來到末節，追到只差7分的緊張局面，證明這批年輕球員不願輕易放棄的韌性。

可是詹姆斯實在太過神勇，最後2分22秒投進個人第4顆三分球，也讓他的得分突破40分大關，接著最後1分40秒面對對方盯防，照樣再次投進三分外線，一舉摧毀塞爾提克的反撲意識，提前宣告東區冠軍賽進入搶七。

詹姆斯打了46分05秒，投33中17，含三分球投7中5，除拿追平季後賽生涯最高得分，另有3抄截、1火鍋，值得一提的是，喬治希爾填補洛夫缺陣的得分空缺，攻下全隊次高20分，傑夫格林14分，小蘭斯10分。

塞爾提克以洛席爾28分最高，布朗也拿27分，可惜兩人的火力，仍然無法帶領塞爾提克改變G6一路落後的頹勢，塔圖15分，史馬特與馬可斯莫里斯各有10分，接下來就看他們能否維持今年季後賽主場不敗之身了。

(中時電子報)

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