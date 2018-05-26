鹿港慶端陽 龍王祭打頭陣揭序幕 熱鬧一整個月

2018年05月26日 12:44 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷邀請全國各界民眾周末闔家到鹿港參與慶端陽活動，感受鹿港魅力、體驗不同的端午風情。（謝瓊雲攝）

龍山寺外熱鬧滾滾的踩街隊伍即將出發。(謝瓊雲翻攝)

鹿港龍王祭，熱鬧踩街。(謝瓊雲翻攝)

五月五、龍船鼓滿街路，鹿港慶端陽系列活動26日上午由最經典的龍王祭打頭陣，彰化縣長魏明谷、龍舟委員會主委凃淑媚淑媚等人進入龍山寺祭拜後恭迎龍王尊神起駕，一行人浩浩蕩蕩隊伍隨即前往天后宮恭迎水仙尊王，一同前往在市街熱鬧踩街、前往福鹿溪，下午一點還將舉行龍王祭典－為龍舟開光點睛，在熱鬧滾滾的龍王遶境巡禮及龍舟藝陣踩街，為鹿港慶端陽系列活動拉開序幕。

鹿港慶端陽熱鬧滾滾一整個月！經典的龍王祭活動由龍山寺主辦已有40年歷史，今年彰化縣文化局有意將龍王祭活動列入彰化縣無形文化資產，活動現場也邀請專家學者到場參與。

魏明谷表示，龍王祭為全台唯一、特有的民俗儀式，每年舉辦龍舟賽前，均恭迎海神、即龍山寺「龍王尊神」；農曆五月因氣候多變易致疫病，向來被視為毒月，期許藉由迎「龍王尊神」祈求保佑國泰民安和龍舟賽事順利舉行。

魏明谷說，今年除舉辦日間、夜間龍舟賽，還恢復已停辦近30年的隔岸拔河比賽，賽事活動6月16日至18日下午至夜間舉行，歡迎全國民眾於端午佳節期間，前來彰化感受鹿港魅力、體驗不同的端午風情。

鹿港鎮長黃振彥說，感謝魏縣長大力推動鹿港慶端陽延長到夜間舉行龍舟賽，今年進入第三年，一年比一年精彩，今年除了公會堂有光雕秀、連位在體育場旁的北區遊客服務中心也有，整個鹿港到了夜間依然璀璨亮麗，豐富的活動和鹿港人文保證讓遊客滿載而歸。

凃淑媚表示，感謝縣府文化局、教育處等各局處的大力支持，今年除了精彩刺激的龍舟賽，還有一系列熱鬧滾滾的精彩活動，尤其互動式的水舞秀和光雕秀，都適合各地鄉親闔家前來欣賞，看表演、也為選手們加油。

(中時 )