防治荔枝椿象 民間流傳肥皂水噴灑奏功

2018年05月26日 11:25 中時 廖志晃

防治荔枝椿象，民間流傳肥皂水稀釋噴灑奏功。（廖志晃攝）

荔枝椿象在果園及行道樹蔓延，不僅農民損失，還有民眾不慎被毒液噴濺，造成皮膚潰爛！南投縣農業處呼籲農民強化果園管理，並請廢園地主修剪果樹及噴藥減少蟲害；另外，民間流傳以無磷肥皂水噴灑防治荔枝椿象，民眾可參考酌用。

南投縣副縣長陳正昇表示，近年來全國受小黑蚊、琉璃蟻、荔枝椿象等病蟲害侵襲，還有雞糞衍生蒼蠅滿天飛情形，縣府將組成專案小組，整合跨局處資源全力防治；由於小黑蚊、琉璃蟻、荔枝椿象等病蟲害，屬全國農業及環境議題，將請中央協助解決。

農業處長陳瑞慶表示，荔枝椿象疫情源自屏東縣，在台灣南部已持續10多年，逐漸往北蔓延，台北市也見其蹤跡！荔枝椿象疫情延燒南投縣，目前正處爆發期，縣府結合農會強化南投市、草屯鎮及集集鎮等重點鄉鎮宣導防治措施，並輔導農民用藥防治。

曾任MOA自然農法場長的蔡錫鍊表示，肥皂水防治荔枝椿象方法在民間流傳已久，肥皂水噴灑後，包覆荔枝椿象腹背，使其呼吸孔阻塞無法呼吸，果實也因布滿肥皂水影響進食以致死亡的機制；使用方法很簡單，只要使用25公克無磷洗衣粉，以80度熱水充分攪拌溶解，再以10公升清水稀釋後，噴灑於遭荔枝椿象侵襲區域即可，約噴灑2至3次可見成效，噴灑時間以傍晚時分最佳。

(中時 )